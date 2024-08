In der 3. Runde der Admiral 2. Bundesliga spielt die SV Guntamatic Ried am Freitag, dem 16. August, auswärts beim FAC Wien. Ankick am FAC-Platz in Wien ist um 18.00 Uhr und könnt ihr wie gewohnt die Partie im LIGAPORTAL-LIVETICKER verfolgen.

Sowohl für SVR-Neuzugang Martin Rasner als auch für SVR-Cheftrainer Maximilian Senft ist es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Rasner spielte 2021/22 bei den Wienern, Senft war 2017/18 als Co-Trainer und Videoanalyst beim FAC im Einsatz.

„Ich habe sehr schöne Erinnerungen an den FAC. Ich war dort, als wir Zweiter hinter Lustenau geworden sind. Das war natürlich mit vielen Erfolgserlebnissen verbunden“, betont SVR-Kicker Martin Rasner. „Ich kenne noch sehr viele Spieler. Ich freue mich sehr darauf, gegen sie zu spielen. Der FAC ist auch ein Traditionsverein, hat aber nicht die Fanbase wie Ried.“

Die SV Guntamatic Ried geht nach zwei Spieltagen und Siegen über Stripfing und Horn als Tabellenführer in das Spiel gegen den FAC. Die Floridsdorfer sind allerdings ein starker Gegner, der in den vergangenen drei Spielzeiten immer unter den Top 5 der 2. Liga zu finden war. Das weiß auch Rasner: „Es wird sicher eines der schwierigsten Auswärtsspiele der Saison. Wir sind aber gut drauf, mit dem nötigen Selbstvertrauen und einer guten Leistung ist für uns alles möglich. Wir müssen wie zuletzt griffig spielen, in der Defensive gut stehen und unsere Offensivaktionen gut ausspielen.“

Auch SVR-Cheftrainer Maximilian Senft unterstreicht, dass der FAC eine gute Mannschaft hat: „Ich habe mir den FAC vor Ort gegen St. Pölten angesehen und habe eine sehr disziplinierte Mannschaft beobachtet, die zuhause ein paar Prozente mehr rausholen kann als auswärts.“ Der 35-Jährige kennt aber den Charakter seiner Mannschaft und weiß um die Unterstützung der SVR-Fans, die auch in Wien zahlreich vertreten sein werden: „Die Mannschaft hat die ersten zwei Runden souverän und stabil bestritten. In beiden Spielen war die Unterstützung unserer Fans hervorragend und es ist für uns das Schönste, mit ihnen gemeinsam Siege zu feiern. Das Spiel gegen den FAC wird kompliziert und herausfordernd, umso wichtiger wird der Auswärtssupport sein.“

Personalsituation

Es sind alle Spieler fit und einsatzbereit.

Das letzte Aufeinandertreffen

Die SV Guntamatic Ried und der FAC trafen zuletzt am 16. Februar 2024 in der 16. Runde der vergangenen Saison der 2. Bundesliga aufeinander. Der FAC siegte in Ried nach Treffern von Nermin Haljeta (67.) und Christian Bubalović (89.) mit 2:0.

Die Zahlen zum Spiel

Die SV Guntamatic Ried und der FAC spielten in der 2. Liga bisher zehn Mal (2017-20, 2023/24) gegeneinander. Sechs Mal siegte Ried, zwei Mal der FAC. Zwei Spiele endeten Unentschieden – bei einer Gesamttordifferenz von 27 zu 11 für die Innviertler.

Foto: SVR / Schröckelsberger