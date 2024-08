Sowohl die am Freitag in der Red Bull Arena gastierenden Mannschaft von Schwarz Weiß Bregenz als auch der FC Liefering konnten in der vergangenen Woche den ersten Saisonsieg in der ADMIRAL 2. Liga einfahren. Während sich die Beichler-Elf einen Krimi mit dem SV Lafnitz (5:4-Auswärtssieg) lieferte, feierten die Bregenzer nach frühem Rückstand noch einen 2:1-Erfolg gegen Voitsberg.

In der vergangenen Spielzeit lieferte der Aufsteiger vom Bodensee einen überragenden Herbst ab, im Frühjahr tat man sich im Ländle dann allerdings schon deutlich schwerer – letztlich wurde es Rang 11. Das letzte Aufeinandertreffen im März brachte keinen Sieger hervor, das Duell im ImmoAgentur-Stadion endete mit 1:1.

STATEMENT

Daniel Beichler: „Mit Bregenz erwartet uns eine durchwegs neu formierte Mannschaft mit vielen personellen Änderungen im Vergleich zur vorigen Saison. Trotz der Neuerungen sind sie aber gut reingestartet und werden im Spiel gegen uns nicht davor zurückscheuen, unter hohem Druck lange Bälle nach vorne Richtung Monsberger zu schlagen. Für uns gilt es, aus den ersten beiden Spielen gute Lehren zu ziehen, eigene Stabilität zu finden und diese vielen guten Phasen, die wir gegen Lafnitz hatten, in den kompletten 90 Minuten bestmöglich zu zeigen. Wir sind gerade in einem sehr interessanten Prozess, der Spaß macht, ihn mit den Jungs durchzugehen. Am Ende geht es für uns in jedem Spiel ein Stück weit darum, Verbesserungen im Vergleich zum vorherigen zu sehen. Wir gehen sehr selbstbewusst und mit einer großen Portion Überzeugung in dieses Spiel gegen Bregenz und wissen, was zu tun ist.“

PERSONALSITUATION

Rüstü Erdogan, Elione Fernandes-Neto und Valentin Sulzbacher fallen verletzungsbedingt aus.

