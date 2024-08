Bei der 15. Neuauflage der Next Generation Trophy verpasste die Auswahl der Red Bull Fußball Akademie Salzburg das morgige Finale. Die Jungbullen verloren im Semifinale mit 0:4 gegen RB Leipzig und treffen morgen ab 12 Uhr im Spiel um Platz drei auf Bröndby IF, während die Sachsen im Finale Titelverteidiger Red Bull Bragantino herausfordern (13:30 Uhr).

Auf Elfmeterkrimi folgt Semifinal-Enttäuschung

Red Bull Fußball Akademie vs. SL Benfica; 4:2 n. E. (1:1/1:0). Torschützen: Aleksic (24.) bzw. Barreto Oliveira Souza (39.)

Nach einer anfänglichen Abtastphase war den Hausherren das Spieldiktat vorbehalten. Filip Aleksic belohnte die Bemühungen: Dominik Dobis narrte seinen Gegenspieler auf der Außenbahn, die anschließende – zunächst leicht abgewehrte – Hereingabe fand den Captain, der via Innenstange netzte (24.).

„Os Encarnados“ kamen mit Wiederbeginn etwas auf, nachdem Standards aber ungenutzt geblieben waren, musste ein Abwehrbock herhalten: Barreto Oliveira Souza profitierte von fehlender Abstimmung bei einem Rückpass und schob das Spielgerät ins verlassene Tor (39.). Da Amar Selimovic im Schlussakkord nur die Querlatte traf, musste über Sieg und Niederlage das Elfmeterschießen entscheiden, in welchem die Salzburger die besseren Nerven hatten. Während Keeper Teo Hupfauf gleich drei Mal parierte, sorgte Selimovic für die Entscheidung.

RB Leipzig schnell 3:0 vorn

Red Bull Fußball Akademie vs. RB Leipzig; 0:4 (0:3). Torschützen: Clair (8., 32.), Ogette (12.), Georgi (14.)

Es waren die Sachsen, die einen autoritären Start hinlegten und folglich in Führung gehen sollten: Die Gäste erzwangen einen Ballverlust im Spielaufbau, Clair stahl sich davon und finalisierte ins lange Eck (8.). Während das Kern-Kollektiv nicht so recht ins Geschehen fand, stockte Leipzig den Vorsprung weiter auf: Viertelfinal-Elferheld Teo Hupfauf eilte nach einem weiten Ball aus seinem Tor, allerdings erreichte diesen RB-Stürmer Ogette vor ihm, der den Vorsprung mit Ruhepuls verdoppelte (12.). Und nur kurz darauf übernahm Georgi eine Hereingabe per Außenrist – technisch hochwertig markierte er das Dritte (14.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Bockelmann-Truppe in Spiellaune: Clair stand nach einem Haken vor Hupfauf, sein Schuss in den Netzhimmel bedeutete das 4:0 (32.). Nach Rot an Harrison Bond (39.) mussten Dominik Dobis & Co. zwischenzeitlich gar in Unterzahl agieren. Zwar bemühten sie sich im Endspurt um Ergebniskosmetik, der Ehrentreffer war ihnen aber auch aufgrund eines gehaltenen Selimovic-Elfers (48.) nicht vergönnt, "Übeltäter" Drogge hatte zuvor auf der Linie die Hände zu Hilfe genommen und Rot kassiert (47.).

ERGEBNISSE

Viertelfinali

Red Bull Fußball Akademie Salzburg vs. SL Benfica 4:2 n. E. (1:1)

Red Bull Bragantino vs. TSG Hoffenheim 7:5 n. E. (2:2)

RB Leipzig vs. New York Red Bulls 2:0

Chelsea FC vs. Bröndby IF 0:2

Halbfinali

Red Bull Fußball Akademie Salzburg vs. RB Leipzig 0:4

Red Bull Bragantino vs. Bröndby IF 8:7 n. E. (3:3)

Platzierungsspiele

Brighton & Hove Albion vs. Valencia CF 0:1

Yeelen Olympique vs. Academia Alemana de Futbol Popayan 0:1

SL Benfica vs. New York Red Bulls 0:3

TSG Hoffenheim vs. Chelsea FC 4:1

Valencia CF vs. Yeelen Olympique 2:0

Academia Alemana de Futbol Popayan vs. Brighton & Hove Albion 2:1

Den kompletten Spielplan gibt's hier.

LIVESTREAM

Auch am morgigen Finaltag werden alle Partien im Livestream auf dem YouTube-Kanal des Kooperationspartners FC Red Bull Salzburg übertragen.

Fotocredit: FC Liefering by Getty