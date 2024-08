Bei der 15. Neuauflage der Next Generation Trophy triumphierte am Ende wieder Vorjahres-Sieger Red Bull Bragantino. Die Brasilianer gewannen das Finale bei diesem Turnier der internationalen U16-Talente gegen RB Leipzig mit 3:0. Gastgeber Salzburg wurde Vierter.

Rassige Duelle prägten das umkämpfte Spiel um Platz 3 zwischen den Salzburgern und den dänischen Youngstern von Bröndby IF.

Youngster vom Zuckerhut zaubern früh und Traumtore

FINALE

Red Bull Bragantino vs. RB Leipzig; 3:1 (3:0).

Torschützen: Marques (9.), Silva (18.), Otavio (21.) bzw. Clair (26.)

„Jogo Bonito“ in der Red Bull Fußball Akademie! Schon früh stellte der Vorjahres-Champion aus Brasilien seine Ambitionen zur Schau. Leipzig bekam die Kugel im Anschluss an einen Freistoß nicht entscheidend weg, so übernahm Marques und zimmerte das Spielgerät sehenswert in den Winkel (9.). Silva verdoppelte vom Punkt aus, nachdem er höchstselbst im Sechzehner gelegt worden war (18.).

Als Otavio das Rund dann aus der zweiten Reihe ins Kreuzeck legte – nächstes Traumtor (21.) –, war die Messe gelesen. Zwar kamen die Sachsen noch heran, Clair köpfelte aus kurzer Distanz (26.), mehr ließ Bragantino allerdings nicht zu. Damit krönen sich die Südamerikaner – wie schon im Vorjahr – zum Champion der Next Generation Trophy!

SPIEL UM PLATZ DREI

Bröndby IF vs. Red Bull Fußball Akademie Salzburg; 3:2 (2:1).

Torschützen: Karlsson Brännlund (7.), Genssler Broberg (15.), Aliko (50.+1) bzw. Mbock (8.), Dobis (26.)

Die ersten nennenswerten Chancen fanden direkt den Weg ins Tor: Zunächst empfing Karlsson Brännlund einen Svart-Steilpass, im Eins-gegen-Eins hatte er keine Probleme (7.). Allerdings antworteten die Salzburger nur Augenblicke später, Joseph Mbock köpfelte eine Struber-Hereingabe ins Tor (8.). In dieser Kadenz ging es auch weiter: Genssler Broberg brachte die Dänen erneut in Front, nachdem ein zunächst geklärtes Zuspiel in die Mitte direkt vor seine Beine gesprungen war (15.).

Dominik Dobis ließ das Kern-Kollektiv kurz nach dem Seitenwechsel wieder hoffen, er versetzte Mortensen und finalisierte (26.). Zu einer Entscheidung vom Elfmeterpunkt sollte es jedoch nicht kommen, da Aliko nach einem Corner am höchsten stieg und Bröndby IF damit aufs NGT-Stockerl hievte (50.+1).

„Die Burschen haben eine sehr gute Next Generation Trophy gespielt und Top-Mannschaften, wie Benfica Lissabon, besiegt!"

Tobias Kern (Trainer Red Bull Fußball Akademie U16): „Die Burschen haben eine sehr gute Next Generation Trophy gespielt und Top-Mannschaften, wie Benfica Lissabon, besiegt! Leider haben wir uns im Halbfinale innerhalb von sieben Minuten die Chance auf den Einzug ins Endspiel nehmen lassen. Im Spiel um Platz drei hat man beiden Teams angemerkt, dass die Luft etwas draußen war.“

ERGEBNISSE

Platzierungsspiele

Brighton & Hove Albion vs. Yeelen Olympique 0:2

SL Benfica vs. Chelsea FC 3:0

Valencia CF vs. Academia Alemana de Futbol Popayan 1:0

New York Red Bulls vs. TSG Hoffenheim 5:6 n. E.

Spiel um Platz drei

Bröndby IF vs. Red Bull Fußball Akademie Salzburg 3:2

Finale

Red Bull Bragantino vs. RB Leipzig 3:1

Den kompletten Spielplan gibt’s hier!

Fotocredit: FC Liefering by Getty