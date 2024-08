Am Freitag (18:00 Uhr, im Ligaportal-LIVETICKER) begrüßt der SKU Amstetten die Zweitvertretung des amtierenden österreichischen Meisters, SK Sturm Graz II, im Ertl Glas Stadion zum Match der vierten Runde in der ADMIRAL 2. Liga. Ein Duell, das zumindest laut der Statistik viele Tore verspricht. 4,75 Tore sahen die Zuschauer im Schnitt pro Spiel bei einem Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften.





Können die noch ungeschlagenen Niederösterreicher auch am Freitag jubeln und den dritten Sieg in dieser Saison einfahren?

"Sturm Graz II hat eine brutale Dynamik und eine klare Spielidee"

Der SK Sturm Graz II steht nach drei Spielen mit einem Unentschieden und zwei Niederlagen auf dem 15. Tabellenplatz.



Nach Amstetten kommen die Gäste ohne Kapitän Gabriel Haider, der im letzten Spiel Gelb-Rot gesehen hat. Erst am Montag wurden die Grazer nochmal am Transfermarkt aktiv und holten mit Belmin Beganovic einen 19-jährigen Stürmer von der SV Ried.



Der SKU Ertl Glas Amstetten hingegen steht nach drei Spielen mit zwei Siegen und einem Unentschieden auf dem vierten Tabellenplatz. Ein Saisonstart, mit dem die Niederösterreicher sehr zufrieden sind, wenngleich es noch einige Stellschrauben gibt, an denen das Trainerteam feilen wird.



Die Tabelle sowie eine tabellarische Favoritenrolle interessiert Amstetten-Trainer Patrick Enengl noch überhaupt nicht: "Es ist ein komplett offenes Spiel. Es wird wahrscheinlich unser schwierigstes Spiel bis dato. Wir wissen um die Stärke von den Jungspunden von Sturm Graz. Sie haben eine brutale Dynamik und eine klare Spielidee." Woran es zu arbeiten gilt, um am Freitag bestens vorbereitet zu sein, weiß der Trainer genau: "Vor allem im Hinblick auf das letzte Spiel sind die Trainingsschwerpunkte unser eigener Ballbesitz und das Spiel ins letzte Drittel. Wir müssen in der Box noch präziser werden."



Pflichtspielduelle in der 2. Liga



Bilanz

G: 1 - 0 - 3 | 9:10

H: 1 - 0 - 1 | 6:4

A: 0 - 0 - 2 | 3:6



19.04.2024 | SKU Ertl Glas Amstetten vs SK Sturm Graz II 1:4 (1:1)

01.10.2023 | SK Sturm Graz II vs SKU Ertl Glas Amstetten 3:2 (0:0)

21.04.2023 | SKU Ertl Glas Amstetten vs SK Sturm Graz II 5:0 (2:0)

16.10.2022 | SK Sturm Graz II vs SKU Ertl Glas Amstetten 3:1 (0:0)

Start in die Trainingswoche 🔥



Welche Trainingsschwerpunkte diese Woche gesetzt werden, liest du im Vorbericht zum Heimspiel am Freitag gegen den SK Sturm Graz II auf unserer Website.



▶️ https://t.co/oNQc6Mviy3#wirfürsmostviertel #skuamstetten #sku #ligazwa #amstetten — SKU Amstetten (@skuamstetten) August 20, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL