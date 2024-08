Der Neuseeländer Elijah Just (24) war bisher als Rechtsaußen bei AC Horsens in der 2. dänischen Liga im Einsatz. Außerdem steht er in Neuseelands Nationalteam. Neben Just verpflichtet der SKN St. Pölten auch den Norweger Malcolm Stolt. Damit können sich die Niederösterreicher noch über zwei Offensivkräfte für die Spielzeit in der ADMIRAL 2. Liga freuen.

Die beiden Neuzugänge des SKN: Elijah Just und Malcolm Stolt (v.l.n.r.)

"Wir bekommen zwei sehr interessante Spieler für unsere Offensive"

16 Länderspiele hat der 24-Jährige für sein Land bereits bestritten. Just kommt als Leihe bis 2025 plus Kaufoption zu den Wölfen. Bis er für das Rudel tatsächlich zum Einsatz kommen kann, wird es wegen der noch fehlenden Spielberechtigung allerdings noch wenige Wochen dauern.

Mit Malcolm Stolt (23) kommt nach dem Norweger Sondre Skogen ein weiterer „Wikinger“ an die Traisen. Der 1,88 m große Schwede stand bisher bei Östersunds FK unter Vertrag. Beim SKN St. Pölten hat er nun einen Vertrag bis 2026 plus Option unterschrieben.

Christoph Freitag, Sportdirektor SKN St. Pölten: "Mit Elijah und Malcolm bekommen wir zwei sehr interessante Spieler für unsere Offensive. Malcolm ist mit seiner Physis und Wucht ein Profil, das uns in unserem Kader bis dato gefehlt hat. Er wird uns definitiv weiterhelfen. Elijah ist ein offensiv variabel einsetzbarer Spieler, der unbedingt bei der WM 2026 für sein Land auflaufen will. Er soll uns mit seiner Dynamik und Kreativität helfen."

Fotocredit: SKN St. Pölten