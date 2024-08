Am Freitag steht in der 4. Runde der ADMIRAL 2. Liga ein besonderes Traditionsduell auf der Hohen Warte bevor: Zum 130. Geburtstag empfängt der First Vienna FC 1894 den Floridsdorfer AC. Um 20:30 Uhr treffen im Top-Spiel der Runde insgesamt 250 Jahre Fußballgeschichte aufeinander. Das Match kann wie immer im Ligaportal-LIVETICKER verfolgt werden. Geleitet wird das Spiel vom Oberösterreicher Stefan Ebner.





Heimstätte Hohe Warte: Zum 130-jährigen Geburtstag der Vienna will die Mannschaft von Coach Mehmet Sütcü natürlich drei Punkte einfahren

"El Danubio" in Anlehnung an das spanische El Clásico

Diese Woche feiert Österreichs erster Fußballverein ein besonderes Jubiläum: Die Vienna wird 130 Jahre alt! Zu diesem Anlass trifft die „alte Dame“ aus Döbling in einem historischen „El Danubio“ auf den Floridsdorfer AC. Auch die Floridsdorfer bringen Tradition mit – sie feiern heuer ihr 120-jähriges Bestehen. Somit vereint dieses Derby auf der Hohen Warte stolze 250 Jahre Fußballtradition.



Vienna-Sportdirektor Andreas Ivanschitz kann die Vorfreude kaum verbergen: „Die Stimmung vor dem Geburtstagsspiel ist fantastisch. Ein Traditionsduell wie das 'El Danubio' gegen den FAC, unter Flutlicht auf der Hohen Warte, verspricht ein besonderes Highlight zu werden. Unsere Fans, die Historie und diese einzigartige Kulisse – das wird ein ganz spezieller Abend. Jeder wird auf dem Platz alles geben, um dieses Jubiläum würdig zu feiern.“

Fantreff und 130 Jahre Ausstellung

Bereits vor dem Anpfiff erwartet die Fans ein besonderes Rahmenprogramm: Von 17 bis 19 Uhr gibt es im Q19 einen Vienna-Fantreff mit Legenden des Vereins. Unter anderem werden Hans Slunecko und René Fischer vor Ort sein, um Autogramme zu geben und für Fotos bereitzustehen. Zudem können Besucher die Ausstellung zum 130-jährigen Jubiläum der Vienna im Q19 bewundern.



„Unsere Fans sind für uns unglaublich wichtig und stehen stets hinter uns. Deshalb freut es uns besonders, dass wir gemeinsam mit Ottakringer und dem Q19 diesen Fantreff organisieren konnten“, so Ivanschitz. „Das wird die perfekte Einstimmung auf das Spiel. Mit der Unterstützung unserer Fans wollen wir von der ersten Minute an für eine großartige Atmosphäre sorgen.“

Fan-Spaziergang zur Hohen Warte

Nach dem Fantreff im Q19 geht es gemeinsam weiter zur Hohen Warte, wo um 20:30 Uhr das mit Spannung erwartete Geburtstagsspiel gegen den FAC angepfiffen wird. Gemeinsam mit den Vienna-Legenden und allen Fans marschieren wir zur Naturarena, um unsere Mannschaft lautstark zu unterstützen





FAC – Ein gestandener Zweitligist

Der Floridsdorfer AC bestreitet heuer bereits seine elfte Saison in der zweiten Liga. Unter Trainer Mitja Mörec hat sich das Team vom Abstiegskandidaten zu einer soliden Mittelfeldmannschaft entwickelt. In der vergangenen Saison belegten die Floridsdorfer den fünften Tabellenplatz, nur zwei Ränge hinter der Vienna.



„Der FAC beweist jedes Jahr aufs Neue, dass sie trotz Abgängen immer wieder eine starke Mannschaft auf die Beine stellen und erfolgreichen Fußball spielen können“, betont Ivanschitz. „Wir müssen konzentriert und entschlossen auftreten, um ihre gefährlichen Konter zu unterbinden und ihnen unser Spiel aufzuzwingen.“



First Vienna FC 1894 vs. Floridsdorfer AC

ADMIRAL 2. Liga, 4. Runde

Freitag, 23. August 2024, 20:30 Uhr

Naturarena Hohe Warte

Vienna-Fantreff! 🎉



Am 23. August im Q19: Ein Fantreff mit Vienna-Legenden, Jubiläumsausstellung und Freibier. Stimmt euch gemeinsam auf das Geburtstagsspiel gegen den FAC ein! 💙💛



Mehr Infos dazu findest du hier: https://t.co/VfRLvWj5rE 📲#ViennaFamily #comeonvienna pic.twitter.com/pzMMhWzB2O — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) August 20, 2024

Fotocredit: First Vienna