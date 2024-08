Derby-Time auf der Hohen Warte! Der Floridsdorfer Athletiksport-Club gastiert im Zuge der 4. Runde der ADMIRAL 2. Liga in Döbling beim First Vienna FC 1894. Ein besonderes Traditions- sowie Jubiläumsduell, denn während der älteste Fußballverein Österreich seinen 130. Geburtstag feiert, ist der FAC 120 Jahre alt. Das Match kann wie immer im Ligaportal-LIVETICKER verfolgt werden. Geleitet wird das Spiel vom Oberösterreicher Stefan Ebner.

Trotz Unterzahl mussten sich die Wiener zuletzt gegen den Top-Aufstiegskandidaten SV Ried in Unterzahl nur knapp geschlagen geben

Aufeinandertreffen von 250 Jahre Fußball-Geschichte

Endlich herrscht wieder Derby-Stimmung in der ADMIRAL 2. Liga. Denn der Floridsdorfer Athletiksport-Club trifft im „El-Danubio“ auswärts auf den First Vienna FC. Nach dem nahezu perfekten Saisonstart gegen den SKN St. Pölten (2:0-Sieg), konnten die Blau-Weißen in den letzten zwei Runden keine Punkte mitnehmen. Trotz dieses Umstandes ist Co-Trainer Gerald Linshalm aber positiv gestimmt: „Ich glaube, dass das für die Burschen keine Rolle spielt. Wenn man die Leistung von den Ergebnissen abkapselt, war diese durchaus in Ordnung. Wir sehen die Entwicklung der neuen Mannschaft und sind heuer auch weiter als in der vergangenen Saison zum gleichen Zeitpunkt. Aufgrund der Verletzungen und der Gelb-Rot-Sperren müssen wir in jeder Woche etwas umstellen, was natürlich keine optimale Voraussetzung ist. Aber die Leistungen in den Trainings stimmen uns positiv, dass die Punkte bald folgen werden.“

Nun folgt am Freitag allerdings kein einfacher Gegner. Die Döblinger haben ihren Kader im Sommer erneut aufgerüstet und auch vor Saisonbeginn den Titelangriff ausgerufen. Bislang konnte die Mannschaft von Mehmet Sütcü vier Punkte in den ersten drei Runden holen. Nach einem Auftaktsieg gegen den FC Liefering folgte eine Heimniederlage gegen die Admira Wacker und ein Unentschieden gegen den SV Stripfing.

Ein Derby ist für jeden im Verein ein besonderes Spiel in der Saison

Neben dem sportlichen Kräftemessen ist es aber auch abseits des Platzes ein spezielles Spiel für alle Fußballfans. Denn der First Vienna FC feiert am Donnerstag seinen 130-jährigen Geburtstag. Somit treffen am Freitag 250 Jahre Fußball Geschichte aufeinander. Ein wirklich spezieller Spieltag steht uns also bevor: „Ein Derby ist für jeden im Verein ein besonderes Spiel in der Saison. Ich glaube, dass da jeder ein oder zwei Prozent drauflegen wird. Mit einer guten Leistung werden wir wieder in die Spur zurückfinden und mit Punkten von der Hohen Warte nach Floridsdorfer fahren.“

Seit dem Jahr 2008 konnte der Floridsdorfer Athletiksport-Club in jedem Duell mit dem Stadtrivalen auf der Hohen Warte punkten. An die letzten beiden Partien erinnert sich der blau-weiße Fan gerne zurück. So gab es in der vergangenen Saison ein Unentschieden mit zwei FAC-Treffern in der Nachspielzeit. Im Aufeinandertreffen davor waren die Floridsdorfer in einem leichten Tief und konnten beim 3:0-Auswärtssieg ihren ersten Sieg nach sechs Runden feiern. Vergleichen möchte Co-Trainer Gerald Linshalm die Situation aber nicht: „Einen Direktvergleich zu damals kann man nicht ziehen. Es war mitten in der Meisterschaft. Nun stehen wir am Anfang der Saison und es ist noch alles möglich. Ich denke, dass der Fanmarsch und der großartige Support aus dem Frühjahr noch in den Köpfen der Spieler sind. Jeder hat bis zum Schlusspfiff alles aus sich herausgeholt und das wollen wir auch am Freitag von jedem einzelnen sehen.“

Dass das „El Danubio“ am Freitag in die Geschichtsbücher eingehen wird, hat auch noch einen weiteren Grund. Denn FAC-Kapitän Mirnes Becirovic kürt sich bei einem Einsatz gegen seinen Ex-Club, mit 246 FAC-Pflichtspieleinsätzen zum alleinigen Floridsdorfer-Rekordspieler. Eine bislang unerreichte Zahl die Seinesgleichen sucht. Gerald Linshalm sieht das als zusätzliche Motivation für den blau-weißen Kapitän: „Es wird ein ganz besonderes Spiel für ihn sein. Jeder der Beci kennt, weiß wie ehrgeizig er ist und welche Ziele er sich setzt. Nun erreicht er einen Vereinsrekord, der wirklich einmalig ist. Außerdem ist es nicht nur ein Derby, sondern auch ein Spiel gegen seinen Ex-Club. Ich bin mir sicher, dass er diese Motivation auch auf die Mannschaft übertragen kann!“

Ob die Blau-Weißen das Derby auf der Hohen Warte für sich entscheiden können, zeigt sich am Freitag um 20:30 Uhr in Döbling.

Fotocredit: Reinhard Schröckelsberger