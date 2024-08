Aufsteiger und ADMIRAL 2. Liga-Rückkehrer SK Rapid II bereichert bisher die Meisterschaftsrunde, startete wie die Bundesliga-Profis der Grün-Weißen furios und ist mit fünf weiteren Klubs noch unbesiegt. Anders der kommende Gegner ASK Voitsberg, der am Samstagabend im finalen Spiel der 4. Runde zum Aufsteiger-Duell im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf zu Gast ist (20:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Die Steirer, die vor einer "englischen Woche" stehen (Mittwoch im ÖFB-Cup beim KSV 1919), sind einzig noch ohne Punktgewinn und derzeit Tabellenletzter.

Der 17-jährige Linksverteidiger Erik Stehrer will mit den jungen Rapidlern gegen Schlusslicht ASK Voitsberg den nächsten Heimsieg holen.

„Sind fest davon überzeugt, positiven Trend fortzusetzen“

Nach dem Punktgewinn auswärts bei Bundesliga-Absteiger SC Austria Lustenau will die Elf von Cheftrainer Jürgen Kerber im zweiten Heimspiel der Saison wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Im heimischen Allianz Stadion geht es für den Tabellendritten (2S, 1U = 7 Punkte) gegen den Aufsteiger aus der Steiermark. Viele junge Spieler feierten vergangene Woche im Ländle ihr Pflichtspiel- bzw. Startelfdebüt in der 2. Liga.

Das erste Mal von Anfang an auflaufen durfte Eaden Roka, der zu Beginn der jüngste Mann am Feld war. Zudem startete Daris Djezic, der diesen besonderen Tag gleich mit einem wichtigen Tor zum endgültigen Ausgleich krönte. Außerdem kamen die Jung-Rapidler Fabian Silber sowie Lorenz Szladits zu ihren Debüts in „Liga Zwa“.

Die Personalsituation für die anstehende Partie gegen Voitsberg ist aufgrund des internationalen Spiels der ersten Mannschaft am Donnerstag in Braga (ab 21:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) noch schwer einzuschätzen. Eventuell könnte Jovan Zivkovic nach überstandener Krankheit in den Kader zurückkehren – er musste gegen Lustenau pausieren und trat die Fahrt ins Ländle nicht an.

„Nach der langen Vorarlberg-Reise freuen wir uns jetzt auf das kommende Heimspiel im eigenen Stadion. Die Mannschaft hat in den letzten Wochen gute Leistungen gezeigt und wir sind fest davon überzeugt, diesen positiven Trend fortzusetzen“, meint Cheftrainer Jürgen Kerber.

