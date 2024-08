Die junge Truppe von Cheftrainer Daniel Beichler steht in Runde 4 zwar vor einer relativ kurzen Anreis, doch vor dem bislang wohl größten Härtetest der noch jungen Saison der ADMIRAL 2. Liga, wenn der FC Liefering an diesem Samstag bei Spitzenreiter SV Guntamatic Ried zu Gast ist (14.30 Uhr Ligaportal-LIVETICKER). Die Innviertler unterstrichen ihre Aufstiegsambitionen in die ADMIRAL Bundesliga mit einem makellosen Start ins neue Fußballjahr, fertigten im UNIQA-ÖFB-Cup den Regionalligisten SC Röthis mit 11:0 ab und gewannen alle drei bisherigen Liga-Partien zu null!

Phillip Verhounig ist mit drei Treffern bisher der Toptorjäger des FC Liefering und führt mit Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid II) die 2. Liga-Torschützenliste an. Der 18-jährige Stürmer scorte in den vergangenen beiden Partien per Doppelpack sowie dem Treffer bei Austria Lustenau und erzielte fast die Hälfte der sieben Tore der Jungbullen.

„In dieser Atmosphäre müssen wir uns maximal wohlfühlen und dabei klar im Kopf bleiben"

Die Lieferinger haben – besonders mit den letzten beiden Auftritten in Lafnitz (5:4-Auswärtssieg) und dem 2:2 daheim gegen SW Bregenz – gezeigt, dass jede Menge Potenzial in ihnen steckt, mit welchem sie jeden Gegner fordern können.

FC Liefering-Coach Daniel Beichler: „Es ist wahrscheinlich eines der anspruchsvollsten Spiele, das wir jetzt in der 2. Liga haben können. Ich will von der ersten Sekunde an sehen, dass meine Burschen Lust auf diese Herausforderung haben, auf so einen starken Gegner mit vielen Zuschauern im Stadion zu treffen. In dieser Atmosphäre müssen wir uns maximal wohlfühlen und dabei klar im Kopf bleiben, um unseren Plan durchzuziehen.

Wenn wir in unserer Idee drinnen sind, können wir auch die SV Ried vor Probleme stellen. Es ist unser Anspruch, auch aus diesem Spiel etwas mitzunehmen. Ich bin davon überzeugt, dass es eine intensive Partie wird, weil beide Teams dahin gehend einen ähnlichen Spielstil haben. Am Ende können hier Details entscheiden.“

PERSONALSITUATION

Rüstü Erdogan und Elione Fernandes-Neto fallen verletzungsbedingt aus. Julian Hussauf ist für die kommende Partie fraglich.

Das letzte Aufeinandertreffen

Zuletzt trafen die SV Guntamatic Ried und Liefering in der 20. Runde der vergangenen Saison der 2. Bundesliga am 15. März 2024 in Ried aufeinander. Ried siegte mit 3:2. Für die Rieder trafen Nikki Havenaar (13.), Wilfried Eza (79.) und Fabian Wohlmuth (89.), für die Lieferinger Lawrence Agyekum (2.) und Moussa Kounfolo Yeo (69.).

Die Zahlen zum Spiel

Die SV Guntamatic und der FC Liefering standen sich in der 2. Bundesliga bisher zehn Mal (2017-20 und 2023/24) gegenüber. Sechs Mal siegte Ried, einmal Liefering. Drei Spiele endeten Unentschieden, bei einer Gesamttordifferenz von 24 zu 13 für die Innviertler.

Fotocredit: FC Liefering by Getty