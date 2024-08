Nach einem gelungenen Saisonstart wird der SKU Ertl Glas Amstetten, der heute Abend in der 4. Runde der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2024/25 den SK Sturm Graz II empfängt (ab 18 Uhr Ligaportal-LIVETICKER) nochmals auf dem Transfermarkt aktiv und verpflichtet mit Felix Köchl einen neuen Abwehrspieler. Aufgrund des längeren Ausfalls von Moritz Würdinger (siehe ganz unten im Beitrag) wurde dieses nochmalige Reagieren notwendig. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS.

SKU-Neuzugang Felix Köchl (l.) mit Thomas Gebauer, sportlicher Leiter der Amstettener.

"Amstetten ist ein super Sprungbrett für jeden Spieler"

Felix Köchl, der sich auf der rechten Abwehrseite am wohlsten fühlt, kommt vom GAK 1902, wo der 22-jährige Tiroler in der abgelaufenen Spielzeit in 17 Pflichtspielen auf dem Feld stand. Ab 1.Juli war der Außenspieler vereinslos.



Der ehemalige ÖFB-U18-Teamspieler wechselte im Sommer 2016 von seinem Stammverein SV Mieders in die Akademie Tirol und durchlief dort sämtliche Jahrgänge bis zu den Profis des FC Wacker Innsbruck. Im Jänner 2022 wechselte Felix Köchl in die steirische Landeshauptstadt zum GAK 1902 und feierte unter anderem gemeinsam mit Thomas Mayer und Yannick Oberleitner den Aufstieg in die Bundesliga.

Der Youngster kam in seiner bisherigen Karriere zu 77 Einsätzen in der ADMIRAL 2. Liga sowie zu elf im UNIQA-ÖFB-Cup. Für den SKU wird er künftig mit der Rückennummer 2 auflaufen.

SKU-Neuzugang Felix Köchl: "Amstetten ist ein super Sprungbrett für jeden Spieler. Ich habe hier die Möglichkeit professionell zu spielen. Gleichzeitig wird viel Wert auf die persönliche Ausbildung gelegt. Mein Ziel ist es sportlich und persönlich den nächsten Schritt zu machen. Ich denke, die Mannschaft ist heuer sehr gut aufgestellt. Gemeinsam wollen wir so viele Punkte wie möglich holen."

"Gesamtpaket ist perfekt für das was wir gesucht haben"

Thomas Gebauer, sportlicher Leiter SKU: "Felix hat voriges Jahr beim Aufsteiger GAK, jedes Mal wenn er zum Einsatz kam, richtig gute Leistungen erbracht. Er passt optimal in unser Anforderungsprofil auf dieser Position.

Er hat uns in den persönlichen Gesprächen vollends überzeugt. Seine Fitness spricht für sich und er kann uns sofort helfen. Zudem passt er charakterlich und menschlich top in unsere Truppe rein. Somit ist das Gesamtpaket perfekt für das was wir gesucht haben."

Siehe auch:

Bleibt SKU Amstetten auch im vierten Saisonspiel vs. SK Sturm Graz II ungeschlagen?

ADMIRAL 2. Liga-Vorschau Runde 4: Hält Siegesserie von SV Ried & KSV 1919?

Mannis Match-Prognosen Runde 4: Sechs Heimsiege und zwei Remis

Am Sonntag musste Moritz Würdinger verletzungsbedingt in der 24. Minute ausgewechselt werden.



Der Kreuzbandeinriss bedeutet einen längeren Ausfall für den 23-Jährigen. Mindestens bis zum Winter wird uns Würdinger nicht zur Verfügung stehen. #comebackstronger #ligazwa pic.twitter.com/H6tatn1Gfr — SKU Amstetten (@skuamstetten) August 21, 2024

Fotocredit: SKU Amstetten