Wie der SV Stripfing/Weiden, der gestern Abend in der 4. Runde der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2024/25 einen Punktgewinn beim 2:2 in Lafnitz holte, jedoch weiter mit nur zwei Zählern in der unteren Tabellenregion zu finden ist, vermeldet, hat sich Mittelfeldspieler Christian Gartner im Training erneut eine schwere Knieverletzung zugezogen. Der 30-jährige Burgenländer stand nach seiner im Spiel gegen den SV Lafnitz Mitte Oktober 2023 erlittenen Verletzung unmittelbar vor seinem Comeback.

„Christian hat in den letzten Monaten enorm viel investiert, stand kurz vor seinem Comeback"

Exakt 307 Tage nach dem Spiel in Lafnitz erlitt Christian Gartner im Training erneut einen Kreuzbandriss. Gartner befand sich bereits seit einigen Wochen wieder im Mannschaftstraining und stand kurz vor seiner Rückkehr auf den Platz.

Die Behandlung der Verletzung soll konservativ erfolgen. Die genaue Ausfalldauer ist im Moment noch unbekannt.