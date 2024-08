Am Samstagnachmittag feierte die SV Guntamatic Ried im Duell gegen den FC Liefering durch zwei Tore des eingewechselten Kwassi Wilfried Eza einen späten und sehr wichtigen 2:0-Sieg (0:0) in der vierten Runde der ADMIRAL 2. Liga. Dadurch stehen die Wikinger auch nach vier Spieltagen noch ungeschlagen und ohne Gegentor an der Tabellenspitze. Nachfolgend STATEMENTS von SV Ried-Cheftrainer Maximilian Senft!

"Man of the match" beim 2:0-Erfolg gegen die Jungbullen: Der 27-jährige Ivorer Kwassi Wilfried Eza, der nach seiner Einwechselung in der 69. Spielminute gleich zweimal ins Tornetz traf. Damit bewies auch Cheftrainer Maximilian Senft mit den Einwechslungen ein goldenes Händchen.

"Auch unsere Ersatzspieler sind in der Lage, Spiele zu entscheiden"

Maximilian Senft, Trainer SV Guntamatic Ried:

...über das Spiel gegen Liefering: "Es war eine Hitzeschlacht, wo beide Teams eine sehr intensive Spielidee hatten. Kompliment an die Lieferinger, die heute sehr gut spielten. Schlussendlich hat uns in dieser Partie ausgezeichnet, dass schon wieder die Null steht, wir schwierige Phasen übertaucht haben und vor allem, dass die Jungs von der Bank eine richtige Qualität hineingebracht haben. Auch unsere Ersatzspieler können eine Partie entscheiden, so wie es heute auch gekommen ist."

...über die derzeitige Stürmersituation: "Eza (Anm.: Kwassi Wilfried Eza) war in der Vorbereitung lange verletzt, er musste fitnesstechnisch jetzt einmal aufholen. Ich denke, dass Wolfgang (Anm.: Sportdirektor Wolfgang Fiala) in der Sommertransferphase vieles richtig gemacht hat, das soll uns auch auszeichnen, dass es für mich nun schwierig ist, wen ich aufstelle."

Erneut gab es am routinierten Rieder Innverteidiger Michael Sollbauer und dem Abwehrverbund der Innviertler kein Vorbeikommen, womit der 2. Liga-Spitzenreiter jetzt im fünften Pflichtspiel dieser Saison ohne Gegentor sind

"Der bisherige Saisonstart gibt uns für das Cupspiel natürlich Kraft"

...über den bevorstehenden Cup-Kracher gegen Sturm Graz: "Wir werden alles investieren und mit voller Qualität auflaufen, um Sturm zu schlagen. Wir müssen jetzt erst einmal schauen, wer alles fit ist, es gab ja doch auch einige verletzungsbedingte Auswechslungen. Unser bisheriger Start in die Saison gibt uns für Mittwoch natürlich ordentlich Kraft, aber es kommt der amtierende Doublesieger. Viel mehr Qualität kann derzeit nicht mehr auf uns zukommen. Wir freuen uns einfach darauf, vor allem für die Fans wird das ein absolutes Highlightspiel werden, da einige kommen werden. Mit unseren Fans im Rücken wollen wir alles Mögliche herausholen. Wir werden in den nächsten Tag im Abendrhythmus trainieren und uns da bestmöglich auf das Spiel einstellen."

Von Julian Biereder/Ligaportal.at

Schlusspfiff in der Innviertel Arena! ⚫🟢



Unsere SVR gewinnt mit 2:0 gegen den FC Liefering und bleibt somit ungeschlagen. 🤩👏🏻#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/Z7tgzsxwUv — SV Ried 1912 (@svried1912) August 24, 2024

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

SPIELBERICHT HIER

Fotocredit: Reinhard Schröckelsberger