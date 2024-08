Er kam im Sommer 2015 im zarten Alter von 14 Jahren von seinem Jugendverein SC Sitzenberg/Reidling zum SKN St. Pölten, schaffte im Wolfsrudel den Sprung von der Jugend bis zu den Profis: Julian Keiblinger. Der nunmehr, wie der ADMIRAL 2. Ligist in seiner heutigen Klubaussendung vermeldet, für ein Jahr auf Leih-Basis (mit Kaufoption) zum polnischen Zweitligisten GKS Tychy wechselt. Für die Profis der Niederösterreicher absolvierte der 23-jährige Rechtsverteidiger wettbewerbsübergreifend 93 Einsätze und steuerte dabei zehn Tore und 14 Assists bei. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS.

Verlässt nach neun Jahren den SKN St. Pölten und heuert erstmals im Ausland an: Der 23-jährige Österreicher Julian Keiblinger.

Julian Keiblinger: „Unabhängig von der aktuellen Situation habe ich gemerkt, dass mir ein Tapetenwechsel guttun würde. Ich habe mich deshalb dazu entschlossen, einen neuen Weg einzuschlagen, um mich dort zu beweisen. Natürlich bleibt mir der Verein für immer im Herzen und ich bedanke mich für diese lange, aber gute Zeit!“

Christoph Freitag, Sportdirektor SKN St. Pölten: „Julian hat uns in einem sehr guten Gespräch den Wunsch nach Veränderung mitgeteilt. Wir wollen ihm diese Möglichkeit freilich nicht verwehren. Er betrachtet diesen Schritt in seiner persönlichen Weiterentwicklung in einer anderen Umgebung als notwendig. Wir wünschen ihm natürlich nur das Beste!“

