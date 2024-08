Furioser Start des SKU Amstetten in die neue Saison 2024/25, in der das Team von 30-jährigen Cheftrainer Patrick Enengl noch unbesiegt ist. Erst der 4:1-Erfolg in Runde 1 im UNIQA ÖFB Cup in Traiskirchen, danach drei Siege und ein Remis in der ADMIRAL 2. Liga, macht stolz 10 Punkte nach vier Runden. Für den Fastabsteiger des Vorjahres ein Auftakt nach Maß. Die Erfolgsserie soll morgen prolongiert werden, wenn die Mostviertler in der 2. Cup-Runde bei Liga-Konkurrent SV Horn gastieren (19 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Nicht aktiv dabei sein wird Niels Hahn.

Kam im Sommer 2023 von den Young Violets nach Amstetten und stammt aus dem Nachwuchs von Austria Wien: Niels Hahn. Der sich nun erstmal zu gedulden hat, ehe sein 33. Pflichtspiel für den SKU wahr wird.

Mindestens acht Wochen Pause bei Niels Hahn

Der 23-jährige, zentrale Mittelfeldspieler fehlte verletzungsbedingt bereits am vergangenen Freitag beim 3:1-Heimsieg gegen den SK Sturm Graz II. Niels Hahn zog sich eine Bänderverletzung im Knöchel zu und wird laut Klubangaben voraussichtlich mindestens acht Wochen ausfallen.

Während seine Mannschaftskollegen nach dem gelungenen Saisonstart mit "breiter Brust" ins Waldviertel fahren. Die Duell-Bilanz gegen den SV Horn spricht allerdings klar gegen Amstetten. Lediglich vier Duelle konnte der SKU für sich entscheiden und ging 12 Mal als Verlierer vom Platz. Acht Unentschieden zeugen aber auch von vielen Duellen auf Augenhöhe. Auch die letzte Begegnung endete in Amstetten mit einem 1:1.

SKU-Trio vor Rückkehr an alte Wirkungsstätte

Die Karten sind aufgrund der zahlreichen Kaderveränderungen auf beiden Seiten neu gemischt. Die sehr junge Mannschaft von Trainer Philipp Riederer traf in der Liga auf überaus starke Gegner und konnte lediglich in Voitsberg einen Erfolg landen. Platz 11 in der Tabelle spiegelt das Leistungsvermögen einer unberechenbaren Horner Mannschaft wohl nicht wider.



In der ersten Cup-Runde setzte sich der SV Horn in Köttmannsdorf mit 2:0 durch. Der letzte Triumph der Amstettener über die Gastgeber gelang ziemlich genau vor drei Jahren, als man als 3:0-Sieger die Horner Arena verließ. Für drei SKU-Akteure ist es morgen eine Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte: Armin Gremsl, Burak Yilmaz und auch Sebastian Wimmer liefen bereits beim SV Horn auf.

