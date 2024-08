Zum Auftakt der 2. Runde im UNIQA ÖFB Cup gingen am heutigen Dienstag sieben Spiele über die Bühne. Mit dem SK Austria Klagenfurt, TSV Egger Glas Hartberg und der WSG Tirol, die am meisten Mühe hatte, durften alle Vertreter aus der ADMIRAL Bundesliga den Aufstieg bejubeln. Weiters sicherten sich mit SC Austria Lustenau, der SV Horn, der SV Stripfing/Weiden und der SC Schwarz Weiß Bregenz vier ADMIRAL 2. Ligisten ihr Ticket für das von 29. bis 31. Oktober stattfindende Achtelfinale. Nachfolgend die Spiele im Überblick: ÖFB-Cup-Runde 2 Dienstag kompakt.

Aus in der 2. Runde im UNIQA-ÖFB-Cup für den FC Admira und Neo-Cheftrainer Thomas Silberger, für den auch in der Vorsaison in Runde 2 mit der WSG Tirol (in Leoben) Endstation war. Jetzt können sich die Südstädter voll und ganz auf die Meisterschaft fokussieren.

Matchwinner Cisse entscheidet Duell der Zweitligisten

FC Admira Wacker vs. SC Austria Lustenau 1:3 (0:1) - siehe auch HIER!

Datenpol Arena

Tore: Holzmann (53.) bzw. Cisse (11., 73.), Malicsek (65./Eigentor)

Für die Admira ist das Cup-Abenteuer nach einer 1:3-Niederlage gegen Austria Lustenau beendet. Die Südstädter finden im Duell der beiden Zweitligisten in der 1. Hälfte kaum Zugriff. Bei den Gästen ist es Namory Cisse, der mit einem frühen Tor für eine knappe Pausenführung sorgt (11.). Nach dem Seitenwechsel ist zunächst dann auch die Heimmannschaft besser im Spiel.

Manuel Holzmann trifft in der 53. Minute zum Ausgleich. Dann dreht aber Lustenau wieder auf und geht durch Mithilfe eines Gegners erneut in Führung. Lukas Malicsek befördert den Ball nach einer Flanke in das eigene Tor (65.). Die Vorarlberger bleiben am Drücker. Namory Cisse sorgt mit seinem zweiten Treffer für den 3:1-Endstand (73.) und lässt Lustenau das Achtelfinal-Ticket bejubeln.

Fischerauer führt Horner zum Heimsieg gegen 2. Liga-Rivale SKU Amstetten

SV Horn vs. SKU Ertl Glas Amstetten 3:1 (1:0) - siehe auch HIER!

Sparkasse Horn Arena

Tore: Barlov (40.), Fischerauer (63.), bzw. Herrmann (67.)

Der SV Horn behält im Niederösterreich-Duell mit einem 3:1 gegen Amstetten die Oberhand. In einem offenen Schlagabtausch zweier Zweitligisten dürfen die Gastgeber kurz vor dem Pausenpfiff erstmals jubeln. Ein abgefälschter Flachschuss von Din Barlov, nach Vorarbeit von Fischerauer, findet den Weg ins Tor (40.).

Im zweiten Abschnitt kann Kapitän Florian Fischerauer nach einem Konter nachlegen (63.). Amstetten gibt sich allerdings noch nicht geschlagen. Die Gäste machen die Partie durch ein Tor von Charles-Jesaja Herrmann noch einmal spannend (67.).

In der Nachspielzeit bekommt dann Horn aber einen Elfmeter zugesprochen und kann den Aufstieg besiegeln. Amir Abdijanovic verwertet zum 3:1 (91.).

SKN mit Chancenwucher, Bregenz cool

SKN St. Pölten vs. SC Schwarz Weiß Bregenz 0:2 (0:1)

NV Arena

Tore: Vucenovic (35.), Prirsch (57.)

Für den SKN St. Pölten gibt es in der 2. Cup-Runde an Schwarz Weiß Bregenz kein Vorbeikommen. Die Niederösterreicher müssen sich den Vorarlbergern im Duell 2. Liga vs. 2. Liga 0:2 geschlagen geben. Die Gastgeber haben etwas mehr vom Spiel. Christoph Messerer trifft bereits in der 3. Minute Aluminium.

Auch in weiterer Folge ist der SKN spielbestimmend, die besseren Nerven vor dem Tor beweist aber Bregenz. Mario Vucenovic verwertet im Eins-gegen-Eins sicher zur Führung (35.).

Im zweiten Abschnitt legt Florian Prirsch nach einem Eckball nach (57.). St. Pölten wirft zwar noch einmal alles nach vorne, hat Schwarz Weiß aber nicht mehr entgegenzusetzen. Dass bedeutet, dass sich Bregenz erstmals seit der Saison 2003/04 im Cup-Achtelfinale wieder.

SV Stripfing effizient auf Hoher Warte gegen Gastgeber Vienna

First Vienna FC 1894 vs. SV Stripfing/Weiden 0:3 (0:2) - siehe auch HIER!

Naturarena Hohe Warte

Tore: Gabryel (15./Elfmeter), Kante (44.), Pecirep (84.)

Der SV Stripfing darf im Duell zweier Zweitligisten den Aufstieg bejubeln. Die Niederösterreicher gewinnen in der 2. Cup-Runde 3:0 bei der Vienna. In der Anfangsphase haben die Wiener noch die klareren Chancen vorzuweisen. Ein Elfmeter von Gabryel bringt dann aber die Gäste in Führung (15.).

Stripfing hat in weiterer Folge deutlich mehr Spielanteile. Das wird durch einen Treffer von Abdoulaye Kante kurz vor der Pause belohnt (44.). Mit Fortdauer der zweiten Hälfte wird die Vienna zwar gefährlicher, bringt den Ball aber nicht im Tor unter. Stattdessen kann Stripfing noch einmal nachlegen. Stürmer Darijo Pecirep besorgt den 3:0-Endstand (84.). Die Niederösterreicher stehen zum ersten Mal im Cup-Achtelfinale.

Hartberger Dominanz im Bezirksderby mit halben Dutzend belohnt

SV Licht-Loidl Lafnitz vs. TSV Egger Glas Hartberg 0:6 (0:3) - siehe auch HIER!

Fußballarena Lafnitz

Tore: Avdijaj (3., 74., 88.), Mijic (29., 44.), Hoffmann (87.) / Rote Karte: Mahmic (63./Lafnitz)

Hartberg gibt sich im Steiermark-Derby bei Zweitligist Lafnitz keine Blöße. Der TSV steht nach einem 6:0-Erfolg im Cup-Achtelfinale. Donis Avdijaj sorgt dabei für einen Blitzstart der Gäste, lässt den Ball nach einem Schuss knapp vor der Strafraumgrenze schon in der 3. Minute im Netz zappeln. Lafnitz zeigt sich zwar bemüht, Hartberg hat die Zügel aber weiter in der Hand.

Patrik Mijic köpft nach einer Flanke zum 2:0 ein (29.) und schnürt kurz vor dem Seitenwechsel noch seinen Doppelpack (44.). Im zweiten Abschnitt schwächen sich die Gastgeber dann auch noch selbst. Ermin Mahmic sieht nach einem harten Einstieg Glatt-Rot (63.). In Unterzahl hat der Zweitligist dem Favoriten nichts mehr entgegenzusetzen. Hartberg spielt sich weiter gute Chancen heraus.

Donis Avdijaj nickt nach einem Eckball mit dem Kopf ein (74.). Das bedeutet den zweiten Doppelpack der Partie. Die Gaste haben aber noch mehr im Köcher. Philip Hoffmann besorgt das 5:0, Donis Avdijaj mit seinem dritten Tor den 6:0-Endstand (88.). Der TSV ist locker weiter, für Lafnitz ist wie in den vergangenen zwei Jahren in der 2. Runde Endstation.