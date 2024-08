Nach dem Aus in Runde 2 im UNIQA-ÖFB-Cup am Dienstag bei Liga-Konkurrent SV Horn geht es für den bisher in der Meisterschaft unbesiegten Tabellenvierten SKU Ertl Glas Amstetten (3S, 1U) bereits am Freitag weiter. Zu Gast ist Schwarz Weiß Bregenz (18 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Dabei kommt es im Ertl Glas Stadion zum Wiedersehen mit den Ex-SKU-Spielern Sebastian Dirnberger und Marcel Monsberger. Während ein aktueller Amstettener gestern Abend sein Debüt bei den SKU-Profis feierte: Eigengewächs Tolga Öztürk wurde in der 68. Spielminute für Burak Yilmaz eingewechselt.

"Ich bin stolz mit 18 mein Profidebüt zu geben"

Der 18-jährige war in den vergangenen Jahren für das NWZ des SKU aktiv, ehe er im Sommer den Sprung zu den Profis schaffte. Nach einer starken Saisonvorbereitung war der zentrale Mittelfeldspieler sofort fester Bestandteil des Teams und konnte sich nun über seinen ersten Einsatz freuen.

"Wir haben heuer erstmals Burschen direkt aus der U18 hochgezogen und freuen uns, dass Tolga seinen ersten Einsatz bei den Profis gestern so gut gemeistert hat. Es ist unser erklärtes Ziel auf diesem Weg noch mehr Jungs in die Kampfmannschaft zu holen", zeigt Manuel Engleder (Co-Trainer KM und administrativer Leiter Nachwuchszentrum) den wichtigen Weg für die gesamte Region.



Tolga Öztürk selbst zu seinem Debüt: "Für mich war es ein sehr schönes Erlebnis und ich bin stolz mit 18 mein Profidebüt zu geben. Ich fühle mich hier im Verein sehr wohl und die Unterstützung meiner Familie, Freunde, Freundin und Teamkollegen war überwältigend. In Zukunft werde ich alles geben, damit weitere Einsätze folgen."

"Ich werde die Jungs natürlich sofort wieder aufrichten"

Ob der Youngster am Freitag auch zu seinem ersten ADMIRAL 2. Liga-Einsatz kommt, bleibt abzuwarten. Gegner SW Bregenz spielt bereits das zweite Mal in dieser Woche in Niederösterreich. Erst am Dienstag waren die Vorarlberger im Zuge des Uniqa ÖFB Cups in St. Pölten zu Gast und zogen dort mit einem 2:0-Sieg in das Achtelfinale ein. In der ADMIRAL 2. Liga steht der Ländle-Klub aktuell auf dem achten Tabellenplatz mit einem Sieg, zwei Remis und einer Niederlage.

Viel Zeit bleibt SKU-Trainer Patrick Enengl nicht, um die Mannschaft auf das Spiel vorzubereiten. "Ich werde die Jungs natürlich sofort wieder aufrichten", so Enengl dirket nach dem Cup-Spiel. "Es ist ab jetzt wieder Regenerationsmodus angesagt. Wir wollen uns bestmöglichst auf Bregenz vorbereiten und bereits morgen das ein oder andere wieder automatisieren. Wir müssen wieder mehr in unserem Spiel sein, um am Freitag vor der Länderspielpause voll anzugreifen."

In Vorsaison gewann jeweils Auswärtsteam

Zwei Pflichtspielpartien zwischen dem SKU Amstetten und SW Bregenz gab es bereits. Diese fanden voriges Jahr statt. Dabei ging jedes Mal das Auswärtsteam als Sieger vom Platz.

24.02.2024 | SW Bregenz vs SKU Ertl Glas Amstetten 0:1 (0:1)

05.08.2023 | SKU Ertl Glas Amstetten vs SW Bregenz 1:2 (0:1)

Fotocredit: SKU/Waldbauer und GEPA-ADMIRAL