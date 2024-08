Teil zwei im einwöchigen Heimspiel-Doppel in der ADMIRAL 2. Liga für die Vienna, die am kommenden Freitag auf der Hohen Warte in der 5. Runde zum Einzelspiel ab 20:30 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER) den noch sieglosen SKN St. Pölten empfängt. Auf Grund der Ausgangslage und dass beide Mannschaften noch im Findungsprozeß nach ihrer Topform sind, ist mit einem spannenden Duell zu rechnen. Beide sind in Zugzwang! Die Vienna wartet noch auf den ersten Tor- und Punkterfolg in 2024/25 daheim, der SKN auswärts!

Mohamed Sanogo im packenden Kopfballduell mit Gerhard Dombaxi am 5. April zwischen der Vienna und dem SKN im Frühjahr auf der Hohen Warte. Ein denkwürdiges Duell! Das für die Döblinger zum Schützenfest wurde. Beim 7:3-Torspektakel traf Kelvin Boateng vier Mal, während Christoph Monschein einen Doppelpack schnürte. Tore könnte es für die Gastgeber mal wieder brauchen, gingen sie doch in den bisherigen Heimspielen der noch jungen Saison stets leer aus (zwei Mal 0:2). Gleiches gilt für die Gäste auswärts.

Zwei Teams, ein Ziel: Raus aus der Negativ-Spirale

Nach dem bitteren Aus im UNIQA ÖFB-Cup mit 0:3 vs. 2. Liga-Konkurrent SV Stripfing (siehe Beitrag) und der 0:2-Niederlage in der Meisterschaft gegen den FAC hat das Team von Cheftrainer Mehmet Sütcü kommenden Freitag erneut die Chance, vor heimischem Publikum zurück in die Erfolgsspur zu finden. Gegen den auf Platz 14 rangierenden SKN St. Pölten sollen dringend benötigte drei Punkte eingefahren werden.

Die vor der Saison als Mit-Aufstiegskandidat gehandelten Niederösterreicher haben bisher nur zwei Punkte in der Liga gesammelt und kämpfen ebenfalls gegen einen Negativtrend. Für beide Mannschaften geht es darum, vor der anstehenden Länderspielpause noch einmal anzuschreiben.

Schwieriger Saisonverlauf

Die Vienna startete vielversprechend mit einem Sieg auswärts in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim gegen den FC Liefering in die neue Saison, konnte diesen Schwung jedoch nicht in die weiteren Partien mitnehmen. In der darauffolgenden Runde gab es gegen die Admira die erste Niederlage, und auch gegen den SV Stripfing reichte es trotz zweimaliger Führung nur für ein Remis. Auch zum Geburtstagsspiel der Vienna auf der Hohen Warte konnten sich die Blau-Gelben nicht selbst beschenken. Im El Danubio setzte es eine 0:2-Derbyniederlage gegen den FAC.

Für Kapitän Bernhard Luxbacher ist es entscheidend, am Freitag zu den Basics zurückzukehren: „Natürlich haben wir uns den Saisonstart anders vorgestellt. Trotzdem müssen wir am Freitag das Vertrauen in uns selbst wiederfinden und die grundlegenden Dinge richtig machen. Wenn wir die Zweikämpfe entschlossen annehmen und mit Leidenschaft ins Spiel gehen, bin ich überzeugt, dass wir mit der Unterstützung unserer Fans die drei Punkte holen werden.“

Noch kein Ligasieg für den SKN

Bei St. Pölten verläuft die Saison sicherlich auch nicht nach Wunsch. In die Saison starteten die Niederösterreicher mit einer 0:2-Niederlage beim FAC. Danach folgten zwei Unentschieden gegen Austria Lustenau und den SKU Amstetten. Die letzte Runde vor dem Match gegen die Vienna ging gegen den Karpfenberger SV verloren.



Auch für den SKN St. Pölten verlief die Saison bisher alles andere als optimal. Nach einer 0:2-Auftaktniederlage gegen den FAC folgten zwei Unentschieden gegen Austria Lustenau und den SKU Amstetten. Zuletzt mussten sich die Niederösterreicher dem Kapfenberger SV geschlagen geben. Im UNIQA ÖFB-Cup war für St. Pölten ebenfalls früh Schluss: Nach einem knappen Sieg in der ersten Runde gegen Leobendorf setzte es in der zweiten Runde eine 0:2-Heimniederlage gegen Bregenz.

„In unserer Situation dürfen wir uns nicht auf den Gegner fokussieren"

Für Kapitän Luxbacher spielt die Form des Gegners jedoch keine Rolle: „In unserer Situation dürfen wir uns nicht auf den Gegner fokussieren, egal wer uns gegenübersteht. Jetzt ist es entscheidend, dass wir als Team zusammenstehen und gemeinsam den Weg aus dieser Lage finden. Wir müssen uns auf unser eigenes Spiel konzentrieren und die grundlegenden Tugenden auf den Platz bringen. Wir werden alles daran setzen, die drei Punkte vor der Länderspielpause zu holen, um danach mit neuer Energie erneut anzugreifen.“

Monschein-"Tor-Tarif" gegen SKN

Das Spiel am Freitag markiert eine Premiere für SKN-Cheftrainer Aleksandar Gitsov, der zum ersten Mal als Cheftrainer der Niederösterreicher auf der Hohen Warte an der Seitenlinie steht. Vienna-Trainer Mehmet Sütcü hingegen hat bereits positive Erinnerungen an die Niederösterreicher. Im Frühjahr gelang seiner Mannschaft ein spektakulärer 7:3-Heimerfolg gegen den SKN, und auch im September 2023 konnte die Vienna mit einem 2:1-Sieg überzeugen.



Besonders erfreulich sind Spiele gegen den SKN St. Pölten für Vienna-Stürmer Christoph Monschein. Nach seinem Comeback im Cup trifft er erneut auf einen seiner Lieblingsgegner, gegen den er bereits in der Vergangenheit neun Tore erzielen konnte.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Josef Parak