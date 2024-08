Heimspiel für den FC Liefering! Nach einem guten Auftritt beim Aufstiegsfavoriten SV Ried, der ohne Punkte blieb, will die Beichler-Elf am Freitag in der Red Bull Arena wieder Zählbares einfahren. Kontrahent in diesem Unterfangen der Salzburger heißt SK Sturm II. Das Team von Trainer Jürgen Säumel ist in dieser Saison zwar noch ohne Sieg, war aber nie weit von einem Erfolgserlebnis entfernt.

STATEMENT

Daniel Beichler: „Das wird wieder ein intensives Spiel! Sturm ist sehr geradlinig und vertikal denkend unterwegs. Mit ihren Spielern können sie offensiv immer für Gefahr sorgen. Für uns geht’s darum, im Spiel gegen den Ball dieselbe Qualität an den Tag zu legen wie gegen Ried. Da haben sich die Burschen die Latte selbst sehr hochgelegt. In unserem Offensivspiel müssen wir allerdings noch effizienter mit unseren Chancen umgehen. Dieses Wochenende haben wir aber auf jeden Fall den Anspruch, am Ende nicht nur über eine gute Leistung zu reden, sondern auch über eine erfolgreiche.“

PERSONELLES

Rüstü Erdogan, Elione Fernandes-Neto und Rocco Zikovic fallen verletzungsbedingt aus.

Foto: GEPA Admiral