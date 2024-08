In der 5. Runde der ADMIRAL 2. Liga gastiert die SV Guntamatic Ried am Samstag, dem 31. August, beim SV Lafnitz. Ankick ist um 14.30 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER). Für "Wikinger" Fabian Wohlmuth ist es ein Heimkommen, da er von 2020 bis 2023 bei den Steirern spielte. Der Heimatort des 22-jährigen Verteidigers, Riedlingsdorf im Burgenland, liegt nur zehn Kilometer vom steirischen Lafnitz entfernt. Siehe auch: EXPERTENTIPP!

Besonderes Match für Fabian Wohlmuth gegen seinen Ex-Verein - mit der SV Guntamatic Ried will der "Heimkehrer" aber weiter makellos und an der Zweitliga-Spitze bleiben.



"...bin noch immer sehr verbunden mit Lafnitz"

Für Wohlmuth, der für die EM-Qualifikation ins U21-Nationalteam einberufen wurde, ist es damit nicht nur eine Rückkehr in seine alte Fußballheimat. „Ich bin noch immer sehr verbunden mit Lafnitz, bin mit einigen Spielern in Kontakt und habe viele Freunde dort. Mein Papa Rainer war in Lafnitz fünf Jahre Co-Trainer, auch mein Bruder Luca hat dort gespielt. Als Mattersburg den Spielbetrieb eingestellt hat, bin ich 2020 dann auch zu Lafnitz gegangen. Meine Familie hat eine große Verbundenheit mit dem Verein“, sagt Fabian Wohlmuth über den Familienbezug zu seinem Ex-Klub.

Für das Duell am Samstag weiß Wohlmuth daher auch genau, was die Rieder erwartet: „Lafnitz hat sehr viele neue Spieler. Sie haben in den ersten vier Runden noch nicht so richtig gepunktet, aber das braucht auch Zeit. Wenn wir unsere Qualität und Intensität auf den Platz bringen, dann sind wir der klare Favorit. Dieser Rolle wollen wir auch gerecht werden.“ Für den Rechtsverteidiger ist es das erste Duell gegen Lafnitz seit seinem Wechsel nach Ried im Sommer 2023. „Letztes Jahr konnte ich nicht spielen, weil ich verletzt war. Es ist jetzt eine richtige Rückkehr zu meinem ehemaligen Verein.“

"Mental eines der schwierigsten Spiele der Saison"

Die SV Guntamatic Ried siegte in der vergangenen Runde der Admiral 2. Bundesliga zuhause gegen Liefering mit 2:0. Die beiden Treffer erzielte Wilfried Eza (75., 95.). Ried ist damit weiterhin ohne Punkteverlust Tabellenführer. Lafnitz musste sich zuhause gegen Stripfing mit einem 2:2 (1:0) begnügen. Für die Steirer scorten Burak Alili (31.) und Ermin Mahmic (66.). Lafnitz nimmt mit zwei Punkten den zwölften Tabellenplatz ein. „Lafnitz ist mental eines der schwierigsten Spiele der Saison. Wir werden unseren ganzen Fokus auf dieses letzte Spiel vor der Länderspielpause richten und über unseren Teamspirit das Spiel gewinnen“, erklärt SVR-Cheftrainer Maximilian Senft.

Personalsituation: Philipp Pomer ist erkrankt und daher fraglich, Benjamin Sammer fällt wegen Leistenproblemen aus.

Das letzte Aufeinandertreffen: Zuletzt trafen die SV Guntamatic Ried und Lafnitz in der 29. Runde der vergangenen Saison am 20. Mai 2024 in Lafnitz aufeinander. Ried siegte mit 4:0. Es trafen Sandro Schendl (3.), Ante Bajic (19.), Mark Große (30., Elfmeter) und Fabian Rossdorfer (79.)

Die Zahlen zum Spiel: Die SV Guntamatic und Lafnitz standen sich bisher sechs Mal in der 2. Bundesliga (2018-20, 2023/24) gegenüber. Fünf Mal siegte Ried, ein Spiel endete Unentschieden – bei einer Gesamttordifferenz von 15 zu 1 für die Innviertler.

Fabian #Wohlmuth wurde in das U21-Nationalteam einberufen! 🇦🇹



Die nächsten U21-Spiele finden kommende Woche am 6. September gegen Bosnien-Herzegowina und am 9. September gegen England, jeweils auswärts, statt.👏🏻⚽#svried #seit1912 #desismeiverein

