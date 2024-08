Wenige Stunden vor dem Freitagabend-Solospiel der fünften Runde in der ADMIRAL 2. Liga-Saison auf der Hohen Warte beim FC First Vienna 1894 (20:30 Uhr Ligaportal-LIVETICKER) vermeldet der in der Liga noch sieglose SKN St. Pölten noch einen Sommer-Neuzugang: Gabriel Kirejczyk. Der 21-jährige Pole war zuletzt bei Piast Gliwice in der Ekstraklasa, der höchsten Spielklasse Polens, im Einsatz – bei den Wölfen hat der Torjäger nun einen Vertrag bis 2026 +1 unterschrieben. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS.

„Er ist trotz seiner Größe sehr beweglich und hat die Attribute, um sich im Strafraum durchzusetzen"

Der 1,97 m große Mittelstürmer war unter anderem bereits in der U20 des polnischen Nationalteams im Einsatz und hat hier für sein Team bislang vier Länderspiele bestritten.

Christoph Freitag, Sportdirektor SKN St. Pölten: „Mit Gabriel bekommen wir noch einen jungen Stürmer, der großes Potenzial für Weiterentwicklung mit sich bringt. Darüber hinaus ist er trotz seiner Größe sehr beweglich und hat die Attribute, um sich im Strafraum durchzusetzen. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat.“

Siehe auch:

Mannis Match-Prognosen Runde 5: "SKN St. Pölten kommt für Vienna zur richtigen Zeit"

Fotocredit: SKN St. Pölten