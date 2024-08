Aufsteiger und ADMIRAL 2. Liga-Rückkehrer SK Rapid II rockt weiter die Liga und ist auf gutem Weg, auch im fünften Spiel unbesiegt zu bleiben. Das Kerber-Team steht bei einer 2:1-Pausenführung in der Südstadt vor dem möglichen vierten Dreier. Während Aufstiegs-Mitfavorit FC Admira Wacker die zweite Heimniederlage in der Meisterschaft droht. Und der nächste Rückschlag, hatte die Silberberger-Elf ja am Dienstag an gleicher Wirkungsstätte mit 1:3 in der 2. Runde des UNIQA-ÖFB-Cup gegen Austria Lustenau verloren. Die Grün-Weißen derweil weiter im Flow, lediglich vom Starkregen zu stoppen, denn...

Da konnte noch gespielt werden...! Nikolaus Wurmbrand, gestern Abend noch bei den Profis des SK Rapid in der Schlussminute im UEFA-Europa-League-Play-off-Rückspiel gegen Sporting Brava eingewechselt, heute wieder für die 2. Mannschaft im Einsatz und mit Torerfolg. Der beidfüßige 18-Jährige führt aktuell mit fünf Treffern die 2. Liga-Torschützenliste an und scorte heute erstmals in dieser Saison auswärts. Doch dann wurde es von oben ungemütlich...

Strömender Regen zur Pause - Spielabbruch von Schiedsrichter Schnur

Bis zum Abpfiff der ersten Halbzeit war witterungsbedingt an diesem Freitagabend in der Südstadt noch alles in Ordnung. Doch während der Halbzeitpause setzte in Maria Enzersdorf strömender Regen ein! Die ersten Lacken bilden sich bereits. Es drohte mit dem Seitenwechsel eine Wasserschlacht. Referee Julian Schnur unterbrach dann das Spiel aufgrund der starken Regenfälle in Minute 50:56.

Stand: 19:25 Uhr: Die Wasserlacken wurden versucht auf beiden Seiten mittels Laubblasgerät vom Spielfeld zu bekommen!

Trotz allergrößten Einsatz der Hilfskräfte wurde das Spiel letztendlich abgebrochen und dem Vernehmen nach neu ausgetragen von der ersten Minute und folglich bei 0:0.

Fotocredit: Josef Parak