Während sich die Mannschaft von Cheftrainer Mitja Mörec noch auf der Heimfahrt aus dem Ländle befand, im Gepäck einen Punkt beim 1:1 in Bregenz gegen Remis-Spezialist SC Austria Lustenau, weilte er bereits auf der Insel: FAC-Eigenbauspieler Oluwaseun Adewumi. Wie die Floridsdorfer gegen Mitternacht (!) in ihrer Klubaussendung vermelden, wechselt der 19-jährige, offensive Mittelfeldspieler von der Hopfengasse zum FC Burnsley. Adewumi wird zugleich zum neuen Rekordtransfer des FAC Wien. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS der ADMIRAL 2. Liga.

Von Burnley Leihe zum schottischen Erstligisten Dundee FC

Lange wurde darüber spekuliert, nun ist die Tinte trocken. Der FAC-Eigenbauspieler Oluwaseun Adewumi verlässt den Floridsdorfer Athletiksport-Club und wechselt mit sofortiger Wirkung für kolportierte 300.000 Euro Ablöse (Quelle: Transfermarkt.at9) zum englischen Traditionsverein Burnley FC, dem ehemaligen Klub von Ex-LASK-Trainer Valérien Ismaël und dem ehemaligen FC Red Bull Salzburg-Coach Gerhard Struber. Beim Championship-Club unterschreibt Adewumi einen vier Jahres Vertrag. Auflaufen wird Adewumi aber vorerst nicht in der Championship.

Denn der 19-Jährige wird von Burnley bis zum Jänner 2025 an den schottischen Erstligisten Dundee FC verliehen, ehe er dann zu seinem neuen Club zurückkehrt. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

„Freut uns, dass Spieler, der halbes Leben in Blau-Weiß auflief, Sprung ins Mutterland des Fußballs schafft"

FAC-Geschäftsführer Sport Lukas Fischer zum Transfer-Coup: „Dieser Transfer unterstreicht unsere Strategie, auf junge Talente zu setzen und zeigt, wie hervorragend unser Trainerteam diese Spieler fördert und sie auf das nächste Level bringt. Es freut uns als Verein unheimlich, dass ein Spieler, der sein halbes Leben in Blau-Weiß auflief, den Sprung in das Mutterland des Fußballs schafft.

Natürlich hätten wir Seun gerne weiterhin hier in der Hopfengasse gesehen und sportlich weiterentwickelt. Doch es war uns wichtig, ihm den Wechsel zu einem Top-Club nicht zu verwehren, auch wenn sein Weggang für uns ein herber sportlicher Verlust ist. Wir sind überzeugt, dass er eine großartige Karriere vor sich hat. Wir danken ihm herzlich für seinen Einsatz in den letzten Jahren und wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste.“

Geschäftsführer Wirtschaft Stefan Krainz zum Rekordtransfer des FAC Wien: „Wir freuen uns, dass wir nach langen und harten Verhandlungen nun eine Einigung erzielen konnten, die für alle Seiten sehr zufriedenstellend ist. Wir haben beim FAC vor rund zwei Jahren bewusst einen neuen Weg eingeschlagen: Junge Talente sollen bei uns langfristige Verträge erhalten und von unserem Trainerteam derart gefördert und weiterentwickelt werden, so dass sie früher oder später ihren nächsten Karriereschritt schaffen, von dem auch unser FAC wirtschaftlich profitiert.

In Zeiten wie diesen sind für einen Zweitligisten wie den FAC zusätzliche Einnahmequellen essenziell, insbesondere aufgrund der allgemein wirtschaftlich herausfordernden Situation in der 2. Liga und den zahlreichen Krisen der vergangenen Jahre. Wir werden sehr verantwortungsvoll mit diesen zusätzlichen Mitteln umgehen und unseren Weg der schrittweisen Weiterentwicklung und Professionalisierung auf allen Ebenen weitergehen.“

„Habe beim FAC mit dem Fußballspielen begonnen und ersten Profi-Vertrag unterschreiben dürfen"

Oluwaseun Adewumi nach seinem Wechsel: „Ich möchte mich beim gesamten Verein, der sportlichen Führung und insbesondere beim Trainerteam einfach nur von ganzem Herzen für die vergangenen Jahre bedanken. Ich habe hier bereits als sehr junger Spieler das Vertrauen und den Rückhalt bekommen, den ich gebraucht habe, um zu dem Spieler zu werden, der ich heute bin.

Der FAC ist ein optimaler Verein für junge Spieler, um sich bestmöglich und in Ruhe weiterzuentwickeln. Ich habe beim FAC mit dem Fußballspielen begonnen und hier meinen ersten Profi-Vertrag unterschreiben dürfen - daher wird dieser Verein immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben. Jetzt freue ich mich aber unheimlich auf die neuen Herausforderungen und werde alles daran setzen, um hier meine nächsten Entwicklungsschritte zu machen!”

Am 22. Mai 2022 mit 17 Jahren FAC-Debüt in Liga 2

Der Youngster (geb.: 23.02.2005) startete seine fußballerische Laufbahn im Nachwuchs der Blau-Weißen und zählte schon in jungen Jahren zu den größten Talenten nördlich der Donau. Nach einem kurzen Zwischenstopp in der Akademie des SK Rapid kehrte der gebürtige Floridsdorfer im Sommer 2020 wieder zurück zu seinen Wurzeln in die Hopfengasse.

Der damals 15-jährige Offensivmann wurde in Folge nach nur wenigen Einsätzen im FAC-Nachwuchs direkt zu den FAC-Amateuren in den Erwachsenenfußball hochgezogen. Auch in der 2. Wiener Landesliga stellte er umgehend sein außergewöhnliches Talent unter Beweis und empfahl sich daher rasch für den erweiterten Kaders der FAC-Profimannschaft. Am 22. Mai 2022 feierte Adewumi sein Debüt für die Blau-Weißen in der ADMIRAL 2. Liga.

In der darauffolgenden Saison 2022/23 erzielte er im Uniqa ÖFB-Cup sein Premieren-Tor für den FAC und erarbeitete sich regelmäßige Einsatzminuten in der 2. Liga, welche schließlich im Sommer 2023 in seinem ersten, langfristigen Profi-Vertrag bei den Floridsdorfern mündeten. Von fortan ging die Entwicklungskurve des FAC-Juwels steil bergauf.

Von Ralf Rangnick zwei Mal für ÖFB-Perspektiv-Lehrgang nominiert

Während sich Adewumi immer mehr zum Stammspieler unter Cheftrainer Mitja Mörec in der 2. Liga entwickelte und kein Pflichtspiel in der Saison 2023/24 verpasste, wurde auch Nationalteamchef Ralf Rangnick auf Adewumi aufmerksam. Dieser nominierte ihn zwei Mal für den ÖFB-Perspektiv-Lehrgang, bei welchem er ebenso einen bleibenden Eindruck hinterlassen konnte. So gelang ihm im Frühjahr 2024 auch der Sprung in das U19-Nationalteam, von welchem er mittlerweile in das U21-Nationalteam hochgezogen wurde.

Nach vier Startelf-Einsätzen in der laufenden Saison und einem Traumtor beim Derby-Sieg gegen die Vienna am vergangenen Wochenende, haben die Blau-Weißen nun künftig auf ihren pfeilschnellen Rohdiamanten zu verzichten. Oluwaseun Adewumi trug über zehn Jahre das blau-weiße Trikot und absolvierte insgesamt 55-Pflichtspieleinsätze für die Profis des Floridsdorfer Athletiksport-Club (6 Tore, 6 Assists), ehe er nun auf die Insel wechselt und sich seiner neuen Herausforderung annimmt.