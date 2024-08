Der in dieser Saison noch sieglose SV Lafnitz empfängt heute die bislang noch ungeschlagene SV Guntamatic Ried (14:30, im Ligaportal-LIVETICKER). Doch wie die Innviertler soeben bekanntgaben, steht die nächste Partie in der ADMIRAL 2. Liga auf der Kippe. Nachdem gestern bereits das Spiel zwischen Admira Wacker und dem SK Rapid II (siehe HIER) in der 50. Spielminute nicht mehr fortgesetzt werden konnte und es zu einem Spielabbruch kam, könnte nun auch die Begegnung in der Steiermark heftigen Regenfällen zum Opfer fallen.





SV Ried-Trainer Maximilian Senft will heute beim SV Lafnitz weiter ohne Gegentreffer und ungeschlagen bleiben

Anstoßzeit nach hinten verschoben

Stand 14:15 Uhr: Schwere Regenfälle in Lafnitz machen das Geläuf womöglich unbespielbar - gerade wird zugewartet, ob sich die Lage bessert. Der Anpfiff verzögert sich definitiv.

Stand 14:30 Uhr: Eine neue Anstoßzeit wurde festgelegt! Während sich die Zuschauer längst im Trockenen niedergelassen haben, wird vom Spielfeld mit Schaufeln und Besen das Wasser entfernt. Die Aufwärmeinheiten beginnen von neuem. Um 14:45 Uhr soll es hier in der Steiermark losgehen!

Das Spiel findet statt! Die Teams haben soeben ihre Aufwärmeinheiten beendet, der Stadionsprecher vermeldet die Aufstellungen - mancher Fan kommt aus der Kantine zurück und lässt sich auf seinem Platz nieder. Verspricht unterhaltsam zu werden auf dem tiefen Terrain im steirischen Osten.

Schwere Regenfälle in Lafnitz - derzeit wird zugewartet und die Bespielbarkeit des Platzes geprüft. Der Anstoß wird sich auf jeden Fall verzögern! 🌧☂️#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/6cKwJ0C37n — SV Ried 1912 (@svried1912) August 31, 2024

Fotocredit: Reinhard Schröckelsberger