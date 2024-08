Was schon seit Tagen spekuliert wurde, ist nun offiziell: Benedict Scharner (geb.: 12.04.2005) verlässt den ADMIRAL 2. Ligisten SKN St. Pölten und wechselt in die Jugendmannschaft vom Serie-A-Klub, Hellas Verona Primavera. Für den 19-jährigen Sohn vom 40-fachen ÖFB-Teamspieler Paul Scharner (selbst viele Jahre als Aktiver Legionär im Ausland) ein Quantensprung von den Wölfen in die "Shakespeare-Stadt" (Romeo und Julia) in Norditalien. Über die Ablösemodalitäten wurde von beiden Seiten Stillschweigen vereinbart. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS.

„Für Benedict ist das ein cooler Schritt und eine große Chance"

Für die Profis vom SKN St. Pölten absolvierte der sechsfache ÖFB-U19-Teamspieler 31 Pflichtpartien (29 davon in der ADMIRAL 2. Liga). Dabei steuerte der im norwegischen Bergen geborene Österreicher als rechter Mittelfeldspieler fünf Tore bei.

Christoph Freitag, Sportdirektor SKN St. Pölten: „Für Benedict ist das ein cooler Schritt und eine große Chance. Besonders in diesem Alter kann er sicher sehr viel aus dieser Erfahrung mitnehmen. Wir freuen uns sehr für Benni und wünschen ihm natürlich alles Gute!“

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL