Beim Match der SV Guntamatic Ried gegen den noch punktlosen Aufsteiger ASK Voitsberg heißt es am Freitag, dem 13. September, rein ins Trachtenoutfit und ab ins Stadion. Bei diesem Oktoberfest-Heimspiel der "Wikinger" in der Innviertel ARENA warten auf alle Besucherinnen und Besucher ganz besonders attraktive Getränkepreise. Ankick des Spiels ist um 18.00 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER). An diesem Wochenende findet in der Messe Ried auch das Innviertler Oktoberfest statt.

Die Innviertler wollen weiter "im Flow" bleiben - fünf Siege en suite zum Saisonauftakt bei 11:0-Toren lassen die "Wikinger" momentan von der Tabellenspitze lachen. Nach der länderspielbedingten Ligapause wartet der Kräftevergleich mit dem ASK Voitsberg in der Innviertel ARENA.

"...Mannschaft kräftig anfreuern und danach am Messegelände weiterfeiern"

Alle 0,5-Liter-Getränke (Bier, Radler, Sommerspritzer, Limo) kosten bei diesem Spiel bei allen Stadionkantinen nur 4 Euro.

„Nach fünf Siegen in fünf Spielen will unser Team diese Erfolgsserie auch im Heimspiel gegen Aufsteiger Voitsberg fortsetzen. Wir hoffen wieder auf die tolle Unterstützung unserer großartigen Fans. Der Besuch im Stadion lässt sich an diesem Tag perfekt mit dem Besuch des Innviertler Oktoberfests verbinden. Zuerst unsere Mannschaft kräftig anfeuern und danach am Messegelände weiterfeiern!“, sagt Tim Entenfellner, zuständig für Marketing und Sponsoring bei der SV Guntamatic Ried.

Fotocredit: SVR/Schröckelsberger