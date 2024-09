Er wurde in der Saison 2024/25 schon zwei Mal von den Ligaportal-Usern zum Spieler der Runde gewählt, ist eine Bereicherung in der ADMIRAL 2. Liga. Und der Cousin von Senkrechtstarter Paul Wanner, um den sowohl der DFB als auch ÖFB zwecks A-Nationalteam buhlen: Jannik Wanner. Nach einer gebrauchten Vorsaison von Fast-Absteiger SKU Amstetten, zu dem der 24-jährige Deutsche mit haitianischer Abstammung heuer im Sommer von Liga-Konkurrent SW Bregenz wechselte, kehrte mit dem Stürmer der Erfolg ein. Auch wenn es nach vier Siegen und einem Remis jüngst in ÖFB-Cup und Meisterschaft erste Niederlagen gab.

Wehe wenn der 1,73 Meter große Flügelflitzer den Turbo einschaltet... dann ist Jannik Wanner - wie hier im ÖFB-Cup in Horn - schwer zu stoppen.

Nachfolgend Jannik Wanner im exklusiven Ligaportal-"Give-me-five"-Interview (fünf Fragen = fünf Antworten)

"Ziel Platz eins bis fünf"

LIGAPORTAL: Hallo Jannik. In der gebrauchten Vorsaison war der SKU als Tabellenletzter nur durch die Zwangsabstiege des FC Dornbirn und DSV Leoben in Liga 2 verblieben und holte die komplette Herbstrunde keinen einzigen Sieg, jetzt mit der neuen Saison bereits drei Dreier und ein Remis nach fünf Runden. Wie erklärst du dir den Amstettener Aufschwung und hast du irgendwie eine Erklärung, warum es in der Vorsaison nicht so lief, auch wenn du da noch bei SW Bregenz warst?

Jannik Wanner: Den Aufschwung erkläre ich mir so, dass wir in der Vorbereitung gut gearbeitet haben. Wir hatten eine klare Idee, was wir spielen wollen. Es wurde von Tag eins jedem so erklärt, dass man es verstehen kann. Daran haben wir hart gearbeitet. Und wenn jeder bringt, was der Trainer fordert, dann kommt das raus, was bisher rausgekommen ist.

Ich habe letzte Saison mit Bregenz zwei Mal gegen Amstetten gespielt. Es war ja nicht so, dass die Mannschaft unbedingt schlecht war. Sie hatten manchmal auch nicht das nötige Spielglück. Das kann jeder Mannschaft mal passieren. Wichtig ist, dass es jetzt wieder besser ist.

LIGAPORTAL: Du warst immer in der Startelf und hast als SKU-Topscorer mit zwei Treffern und vier Assists großen Anteil am bisherigen Erfolg, bist bereits in der Herbst-Saison auf dem besten Wege deine Vorjahres-Gesamtbilanz aus Bregenz bei 30 Einsätzen mit fünf Toren und vier Assists vorzeitig zu toppen. Wie fällt dein persönliches Leistungsfazit zum Start aus und was ist mit dem SKU in dieser Saison möglich?

Jannik Wanner: Es freut mich natürlich, dass es mit der neuen Saison so gut läuft. Was aber der ganzen Mannschaft zu verdanken ist. Denn nur durch eine gute Mannschaftsleistung kann man selbst auch performen. Deswegen ist es für mich wichtig, dass wir als Mannschaft weiter so erfolgreich sind.

Mit meiner Leistung bin ich bisher sehr zufrieden und ich hoffe, dass es so weitergeht. Möglich ist für uns alles, weil ich der Meinung bin, dass man in der Liga jeden schlagen kann. Man wird dann sehen, was am Ende rauskommt. Aber mein Ziel ist auf jeden Fall von Platz eins bis fünf am Ende der Saison zu stehen.

Die Wanners. V. l.: Janniks Brüder Niklas und Aaron, daneben Cousin Paul und rechts Jannik. Paul Wanner, vom FC Bayern München derzeit an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen, und sein Cousin Jannik ließen früh ihr Talent in ihrer gemeinsamen Zeit bei ihrem jeweils ersten Fußball-Klub SV Amtzell in Baden-Württemberg aufblitzen. Der kleine Ort im Regierungsbezirk Tübingen gilt als „Westliches Tor zum Allgäu“. Was Jannik und Paul auch verbindet: sie wurden kurz vor Weihnachten geboren. Jannik am 20. Dezember 1999 in Haiti, Paul am 23. Dezember 2005 in Dornbirn.

"Möchte mal erleben, Erstliga-Profi zu sein"

LIGAPORTAL: Du bist in Haiti geboren, hast die deutsche Staatsbürgerschaft. Wie weit kam dir mal die Überlegung, auch jene von Haiti anzunehmen, um eventuell Nationalspieler des Karibik-Staates zu werden, und wie lauten generell deine persönlichen Zukunftspläne als Fußballprofi?

Jannik Wanner: Natürlich macht man sich immer wieder mal Gedanken und beobachtet das Ganze auch mal von der Nationalmannschaft von Haiti. Es gab auch einmal Kontakt, aber es ist leider nicht so einfach, aufgrund meiner Adoption die Staatsbürgerschaft wiederzubekommen. Natürlich würde es mich mal reizen, das auszuprobieren, wenn die Möglichkeit besteht.

Generell sind meine Ziele, dass ich so weit wie möglich nach oben komme. Ich möchte dafür jeden Tag hart arbeiten und Gas geben, dann werden wir sehen was rauskommt. Natürlich habe ich auch immer gesagt, dass ich mal erleben möchte, Erstliga-Profi zu sein. Dafür arbeite ich und hoffe, dass es auch in naher Zukunft passieren kann.

"Paul soll für den DFB auflaufen"

LIGAPORTAL: Dein Cousin Paul Wanner sorgt derzeit in der Deutschen Bundesliga mit dem 1. FC Heidenheim für Furore, wurde ja vom FC Bayern München ausgeliehen. Du hast mit Paul gemeinsam in der Jugend beim SV Amtzell mit dem Fußballspielen begonnen. Schon auf dem Schulhof habt ihr angeblich die Mitschüler mit Ballkünsten begeistert. Hast du damals schon für möglich gehalten, dass Paul mal den Sprung zum FC Bayern schafft, in dessen Klubhistorie er mit 16 Jahren und 15 Tagen zum jüngster Bundesligaspieler wurde und generell zweitjüngster Spieler in der Bundesliga-Geschichte? Und was empfiehlst du ihm, soll er für das DFB- oder doch ÖFB-Team künftig spielen?

Jannik Wanner: Es freut mich sehr für Paul, dass er bisher so weit gekommen ist. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis und hatten auch früher, als er noch in Österreich war, oft zusammen trainiert. Da hat man schon gesehen, dass er ein gewisses Talent hat. Dass es so weit geht, das kann man sich zwar vorstellen, aber dass es dann zur Realität wird, ist schon nochmal was anderes. Aber ich weiß, wieviel er dafür getan und was er alles geopfert hat. Deswegen freut es mich umso mehr, dass es gleich so gut funktioniert hat.

Ich aus meiner Sicht sage, dass er für den DFB auflaufen soll, wenn das irgendwie möglich ist. Aber ich denke, dass er da schon eine gute Entscheidung finden wird, mit der er zufrieden ist.

Mit dem FV Illertissen wurde Jannik Wanner gleich zwei Mal Landespokal-Bayern-Sieger (2022 & 2023). Im Bild v.l.: Bruder Niklas, Nils (ein Freund), Jannik, Kai (ein Freund), Bruder Aaron, Adoptiv-Eltern Adelinde und Karl sowie Timo Räpple (ehemaliger Co. Trainer FV Illertissen).

"Meinen Eltern verdanke ich alles"

LIGAPORTAL: Du bist der Adoptivsohn einer Erzieherin und eines deutschen Rechtsanwalts und hast noch zwei Brüder, Niklas und Aaron. Spielen die auch Fußball und wie verlief deine Kindheit und Jugend?

Jannik Wanner: Meinen Eltern verdanke ich alles. Sie haben mich die ganze Zeit unterstützt, schon von klein auf. Ich hatte eine sehr gute und unbeschwerte Kindheit. Ich wurde fast schon ein wenig bevorzugt, wenn man das so sagen darf. Ich bin ihnen sehr dankbar, dass sie mir das ermöglicht haben.

Meine beiden Brüder spielen auch Fußball. In meinem Heimatverein, in dem ich mit dem Fußballspielen begonnen habe. Nebenbei arbeiten sie bei meinem Vater, machen dort beide eine Ausbildung. Von daher ist Fußball mehr so ein Hobby. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, schaue ich auch bei ihren Spielen zu, weil sie mich auch immer unterstützen.

Deswegen möchte ich immer, so gut es geht, etwas zurückgeben. Ich kann einfach nur meiner ganzen Familie dankbar sein, sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und deshalb möchte ich ihnen ein Dankeschön aussprechen.

LIGAPORTAL: Danke, Jannik für das Interview samt interessanten Einblicken.

