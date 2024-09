Die SV Guntamatic Ried legte einen Senkrechtstart in die neue Saison der ADMIRAL 2. Liga hin. Fünf Spiele, fünf Siege, kein Gegentor, Torverhältnis 11:0 - mit einem solchen Ausrufezeichen der Wikinger hätten wohl nur die wenigsten gerechnet. Mittendrin statt nur dabei: Keeper Andreas Leitner! Der Rieder Schlussmann konnte saisonübergreifend bereits seit über neun Spielen seinen Kasten sauber halten. LIGAPORTAL sprach vor kurzem mit dem sicheren Torhüter der Innviertler.

Der 30-jährige, erfahrene und routinierte Schlussmann im Tor der SV Guntamatic Ried führt seine Mannschaft als Kapitän auf das Feld und konnte bereits einige Stürmer zur Verzweiflung bringen: Andreas Leitner

Nachfolgend SV Ried-Rückhalt und Kapitän Andreas Leitner im exklusiven Ligaportal-"Give-me-five"-Interview (fünf Fragen = fünf Antworten).

"Der Start hätte natürlich nicht besser sein können"

LIGAPORTAL: Hallo Andreas. In der letzten Saison wurdet ihr hinter dem GAK 1902 ja Vizemeister, nun hat man nach fünf Runden in der ADMIRAL 2. Liga die Tabellenführung inne und legte einen furiosen Start hin. Fünf Spiele, fünf Siege, kein Gegentor - hätte man überhaupt besser in die neue Spielzeit starten können und was ist das Erfolgsrezept hinter dieser Serie?

Leitner: "Faktisch gesehen hätte der Start natürlich nicht besser laufen können, das ist ganz klar. Es sind aber erst fünf Runden gespielt und es ist jetzt eine schöne Momentaufnahme. Der Saisonstart ist natürlich hervorragend geglückt. Die Arbeit, die wir letztes Jahr miteinander begonnen haben, dass der Großteil über eine Saison am selben arbeitet, jeder die Idee vom Trainer und dem Verein kennt, jeder seinen Platz weiß, macht vieles aus."

LIGAPORTAL: Du konntest saisonübergreifend seit 873 Minuten (über neun Spiele) deinen Kasten in der 2. Liga sauber halten, ein womöglich historischer Bestwert (letztes Liga-Gegentor am 5. Mai gegen die Vienna). Welchen Anteil schreibst du diesbezüglich dir, welchen auch deinen Vorderleuten zu und wie sehr lässt sich daraus auch schließen, dass das Teamgefüge der Wikinger aktuell mehr als intakt ist?

Leitner: "Es ist natürlich ein Fakt, den man ganz oben anheften kann, dass wir schon so lange kein Gegentor in der Liga bekommen haben. Natürlich stehe ich am Ende der Kette hinten drinnen, habe schon den ein oder anderen Ball halten und Tore verhindern können. Als gesamte Mannschaft, wie wir verteidigen, wie wir die Spiele von der ersten bis zur letzten Minute angehen, wie wir um jeden Zentimeter kämpfen, ist das auf jeden Fall ein Mannschaftsverdienst, den man dem ganzen Team gutschreiben kann. Es spricht auch für die Stärke der Verteidigung. Unsere Fünferkette ist wirklich mit ordentlicher Qualität bespickt, dort sind wir sehr gut aufgestellt und funktionieren als gesamte Mannschaft ausgezeichnet."

Auch mit dem Fuß bringt der in Leoben geborene Keeper immer wieder seine Qualitäten auf den Platz

"Es ist schön, wie ich vom gesamten Verein gleich aufgenommen worden bin"

LIGAPORTAL: Den Großteil deiner Karriere hast du in der Südstadt bei der Admira verbracht, in der Saison 2022/23 bist du schließlich für ein Jahr in Rumänien bei Petrolul Ploiesti gewesen, während du nun hier in Ried im Innkreis das Tor der Wikinger hütest. Wie bilanzierst du dein erstes Jahr im Innviertel, auch abseits des Sportlichen?

Leitner: "Sehr gut, durchwegs nur positiv. Vom ersten Moment, wie ich damals im Trainingslager angekommen bin, hat sich das bis jetzt durchgezogen. Es ist schön, wie ich von der Mannschaft gleich aufgenommen worden bin, welches Vertrauen ich auch vom Trainer und dem gesamten Verein gleich bekommen habe. Sportlich haben wir letztes Jahr auch eine gute Saison gespielt, der GAK hat eine nahezu perfekte gespielt, dazu kann man nur gratulieren.

Auch abseits des Platzes fühle ich mich hier in Ried sehr wohl. Ich mag es, wenn nicht der riesengroße Trubel ist, bin mit meiner Freundin eigentlich in Wien zu Hause, da ist der Kontrast zu Ried natürlich gegeben. Für mich ist es die perfekte Kombination aus Großstadt in Wien und dem etwas ländlicherem Ried."

In der letzten Saison mussten sich die Oberösterreicher dem GAK 1902 zweimal je knapp mit 0:1 geschlagen geben, wodurch man dann als Vizemeister das Nachsehen hatte. Nun will man es den Roten Grazern nachmachen und die Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga feiern

"Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Spiel und werden wieder mit breiter Brust hineingehen"

LIGAPORTAL: Ihr habt dem Titelverteidiger SK Sturm Graz in einem wahren Cup-Fight fast über die gesamte Spieldauer hinweg Paroli geboten, musstet euch einzig die Chancenauswertung ankreiden lassen... Direkt nach dem Spiel überwog gewiss die Enttäuschung, kann man aus dem Rückspiegel betrachtet aus Sicht eines Zweitligisten aber sicherlich auch viel Positives mitnehmen, oder?

Leitner: "Absolut, ja. Wir haben über weite Strecken des Spiels sehr gut mitgehalten, wenn wir über gewisse Abschnitte nicht sogar die bessere Mannschaft waren. Natürlich waren die Chancen da, haben sie aber nicht verwertet und im Gegenzug dann einfache Gegentore bekommen, wo man unterm Strich dann auch die Qualität von Sturm Graz gesehen hat. Am Ende des Tages können wir aber positiv auf das Spiel zurückblicken, wenn wir das Ergebnis ausblenden. "

LIGAPORTAL: Nach der Länderspielpause kommt es zum Aufeinandertreffen Erster vs. Letzter, Fünf Siege vs. Fünf Niederlagen, "unbesiegbar" vs. punktelos oder SV Guntamatic Ried vs. ASK Voitsberg (im Ligaportal-LIVETICKER). Eigentlich könnte man die Favoritenrollen nicht eindeutiger verteilen, doch bringt so ein Gegner auch eine gewisse Gefahr mit sich?

Leitner: "Voitsberg ist natürlich mit eines der gefährlichsten Spiele für uns. So wie ich unsere Mannschaft und den Verein jetzt kenne, werden wir uns wieder zu 100 Prozent auf dieses Match fokussieren und das Ganze absolut seriös angehen. Deswegen sehe ich da uns im Endeffekt wieder ganz klar im Vorteil, da wir das keineswegs unterschätzen, jetzt weiterhin Gas geben und nach der Länderspielpause weiter marschieren wollen. Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Spiel und werden da mit breiter Brust hineingehen."

LIGAPORTAL: Danke für deine Zeit und die ausführlichen Antworten!

Das Interview führte Ligaportal-Redakteur Julian Biereder.

Nach über 800 Einsatzminuten bleibt unsere Nummer #1 Andreas Leitner auch weiterhin ohne Gegentor 🧱⚫🟢#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/cFvbUWOiJO — SV Ried 1912 (@svried1912) August 26, 2024

