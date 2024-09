Nach einer neuerlichen Kommissionierung im Solarstadion Gleisdorf hat der zuständige Senat 3 der Heimstätte von ADMIRAL 2. Ligist SK Sturm Graz II wieder die Stadionzulassung erteilt.

Nach erfolgreichem Rasen-Austausch kann am Grün in Gleisdorf wieder gespielt werden

Sturm II kann wieder nach Gleisdorf zurückkehren

Die Stadionzulassung war Anfang August entzogen worden, nachdem die Qualität des Spielfelds (A-Kriterium) mangelhaft war. Nach einem großflächigen Austausch der betroffenen Rasenstellen befindet sich das Spielfeld nun wieder in gutem Zustand. Damit können ab sofort wieder Bewerbsspiele der ADMIRAL 2. Liga in Gleisdorf ausgetragen werden. Somit wird das nächste Pflichtspiel von Sturm II am 14. September gegen Stripfing (20:00 Uhr) wie geplant in Gleisdorf über die Bühne gehen.