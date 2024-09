Mitten in der Länderspielpause holt der Floridsdorfer Athletiksport-Club, nach fünf Runden in der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2024/25 auf Rang sieben, einen alten Bekannten zurück in die Hopfengasse. Der 25-jährige Offensivspieler Anthony Schmid trägt ab sofort wieder das blau-weiße Trikot. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS.

FAC-Rückkehrer Anthony Schmid, der wie vor seinem Weggang das Trikot mit der Nummer sieben erhält, mit Lukas Fischer, Geschäftsführer Sport.

„Nach dem Transfer von Oluwaseun Adewumi war für uns schnell klar, dass Anthony der perfekte Spieler für uns auf dieser Position ist"

Der Floridsdorfer Athletiksport-Club verstärkt sich kurz vor Schließung des Sommer-Transferfensters noch in der Offensive. Mit dem 25-jährigen Anthony Schmid kehrt ein alter Bekannter zurück in die Hopfengasse. Der Stürmer trägt nach zwei Jahre ab sofort wieder das blau-Weiße Trikot und unterschreibt einen Zweijahresvertrag beim FAC Wien. Schmid war zuletzt in Luxemburg unter Vertrag, ehe er nun wieder nördlich der Donau auf Torejagd geht.

Geschäftsführer Sport Lukas Fischer zur Rückkehr von Anthony Schmid: „Der Kontakt zu Anthony ist seit seinem Abgang nie abgerissen. Nach dem Transfer von Oluwaseun Adewumi war für uns schnell klar, dass Anthony der perfekte Spieler für uns auf dieser Position ist. Nun freuen wir uns sehr, ihn wieder in Floridsdorf auflaufen zu sehen. Er kennt den Verein und das Trainerteam sehr gut und hat in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass er ein wichtiger Leistungsträger für uns sein kann. Mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten wird er uns in der Offensive sicherlich verstärken.“

„Es fühlt sich so an, als würde ich nach Hause kommen"

Anthony Schmid bei seiner Vertragsunterzeichnung: „Ich freue mich sehr, wieder beim FAC zu sein. In Floridsdorf habe ich mich immer schon sehr wohl gefühlt. Der Verein, das Umfeld und die Fans haben mir in meiner ersten Zeit hier sehr viel bedeutet, und ich habe viele positive Erinnerungen. Es fühlt sich so an, als würde ich nach Hause kommen. Der FAC hat mir die Möglichkeit gegeben, mich weiterzuentwickeln und als Spieler zu wachsen.

Nun möchte ich meine Erfahrungen und mein Können erneut unter Beweis stellen und dabei helfen, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Ich bin motiviert und freue mich auf die kommenden Herausforderungen.“

Schmid spielte von 2013 bis zum Jahr 2018 im Nachwuchs des SC Freiburg, ehe er den Sprung in die zweite Mannschaft des deutschen Bundesligisten schaffte. Nach einem Zwischenstopp beim baden-württembergischen Oberliga-Club SV Oberachern wechselte Schmid nach Wien-Floridsdorf und war unter anderem auch in der Vizemeistersaison ein wichtiger Leistungsträger der Blau-Weißen.

Nach zwei Jahren, 58 Pflichtspieleinsätze und 16 Tore im Dress des FAC wechselte der gebürtige Straßburger zum damaligen Bundesligisten SC Austria Lustenau. Der 25-jährige stand in 44 Erstligaspielen für die Vorarlberger auf dem Feld ehe er in diesem Sommer zum FC Swift Hesperingen nach Luxemburg wechselte. Aus privaten Gründen löste Schmid den Vertrag auf, womit der Weg für eine Rückkehr nach Floridsdorf geebnet. Wie auch schon vor zwei Jahren wird Anthony Schmid die Nummer Sieben auf seinem Trikot tragen.

Fotocredit: FAC