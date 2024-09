Das sich drehende Transferkarussell kommt allmählich zur Ruhe, endet die Übertrittszeit im Sommer-Transferfenster hierzulande heute Donnerstag um Mitternacht. Bis dorthin haben die Mannschaften in der ADMIRAL 2. Liga noch die Möglichkeit, sich zu verstärken oder Spieler "von Bord" zu lassen. Nachfolgend ein laufend aktualisiert werdender Überblick über das Tagesgeschehen. Siehe auch: ALLE SOMMERTRANSFERS!

16:30 Uhr: 18-jähriger Ghanaer für "Jungblackies"

Der 18-jährige Defensivspieler Lord Afifa kommt aus seiner Heimat Ghana zum SK Sturm und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Der Perspektivspieler, der im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kommt, wird vorerst in der ADMIRAL 2. Liga auflaufen und dort seine Einsätze sammeln.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker meint: "In den vergangenen Jahren hat es sich für den SK Sturm bewährt, Perspektivspieler aus Afrika nach Graz zu holen. Mit Lord Afrifa haben wir nun jemanden fix verpflichtet, der sich bereits seit einigen Wochen bei uns im Probetraining befand und seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Lord ist defensiver Mittelfeldspieler und wird vorerst für Sturm II auflaufen, wo er die Zeit bekommt, sich zu entwickeln."

Fotocredit: SK Sturm Graz

16:00 Uhr: SV Guntamatic Ried verpflichtet weiteren Offensivspieler

Der derzeitige Tabellenführer der ADMIRAL 2. Liga aus dem Innviertel verpflichtet mit dem 22-jährigen südafrikanischen Rechtsaußen Antonio Van Wyk einen weiteren Mann für den Angriff.

Nähere Infos folgen

15:00 Uhr: Zwei Neuzugänge in Grün-Weiß

Am letzten Tag des Sommer-Transferfensters 2024 wurden für die zweite Mannschaft des SK Rapid noch zwei Neuzugänge formell fixiert. Mit den 18-jährigen Talenten Ousmane Thiero aus Mali und Daniel Nunoo aus Ghana werden in den kommenden Wochen, jeweils nach Erhalt der Rot-Weiß-Rot-Karte, zwei vielversprechende afrikanische Spieler zu ihren Mannschaftskollegen stoßen. Beide Spieler haben mehrwöchige Probetrainings in Wien absolviert und wurden vorerst für die kommenden beiden Saisonen verpflichtet, jeweils mit Option auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit.

Geschäftsführer Markus Katzer sagt zu den Neuzugängen: „Ousmane Thiero ist ein technisch gut ausgebildeter und laufstarker Mittelfeldspieler, der zentral sowohl auf der Sechs als auch der Acht spielen kann. Er gilt als eines der großen Talente Afrikas in seiner Altersklasse, auch unser Profikaderspieler Mamadou Sangaré kennt ihn sehr gut und schätzt seine menschlichen und fußballerischen Qualitäten enorm. So wie Daniel Nunoo, der in den Probentrainings ebenso überzeugen konnte, ist auch Ousmane Thiero ein Perspektivspieler, der unsere zweite Mannschaft in der laufenden Saison noch stärker machen kann. Ich freue mich sehr, dass wir die beiden bald in unseren Reihen begrüßen dürfen. Sobald alle Formalitäten mit der Rot-Weiß-Rot-Karte finalisiert sind, werden Daniel und Ousmane ihren neuen Karriereabschnitt starten.“

14:00 Uhr: SV Horn holt Kicker vom LASK per Leihe

Der SV Horn wird am letzten Tag der Transferperiode nochmal aktiv und einigt sich mit dem LASK und Luca Wimhofer auf eine Leihe für die kommende Saison. Der Verteidiger war bereits in der vergangenen Saison als Kooperationsspieler für den SV Horn aktiv und bestritt insgesamt 23 Pflichtspiele für den SV Horn in denen er zwei Tore erzielen konnte. Das Saisonfinale absolvierte der ehemalige Nachwuchsteamspieler jedoch nicht mehr bei den Waldviertlern, da er nach dem 23. Spieltag in der Admiral 2. Liga zum LASK zurückkehrte und dort sogar noch auf einen Einsatz in der Bundesliga kam.

"Mit der Leihe von Luca Wimhofer haben wir trotz eines großen Umbruchs wieder ein Zeichen in Sachen Kontinuität gesetzt. Luca war in der vergangenen Saison maßgeblich am Erfolg der Mannschaft beteiligt und wir freuen uns sehr, noch ein weiteres Jahr mit ihm zusammen zu arbeiten“, so Geschäftsführer Andreas Zinkel über die Leihe.

Fotocredit: SV Horn