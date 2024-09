Heute um 17 Uhr endete die Sommertransferphase für die Klubs der ADMIRAL Bundesliga und ADMIRAL 2. Liga. Die Möglichkeit, neue Spieler zu verpflichten wurde in den vergangenen Wochen, aber auch am "Deadline Day" von den Klubs wahrgenommen: insgesamt 8 neue Spieler wurden am letzten Transfertag verpflichtet, wobei der TSV Egger Glas Hartberg mit der Leihe von Furkan Demir um 16:52 Uhr den Schlusspunkt setzte. Siehe auch: Done Deals am Deadline Day!

Reges Treiben am Transfermarkt

In beiden Ligen gibt es jede Menge neue Gesichter bei den Klubs zu sehen. In der ADMIRAL Bundesliga wurden insgesamt 128 Neuzugänge unter Vertrag genommen, das entspricht einem Plus von knapp 13% im Vergleich zum Vorjahr (113 Transfers) und liegt auch über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 110 Transfers pro Sommer-Transferperiode. In der ADMIRAL 2. Liga liegt man mit 156 Neuen knapp unter dem Vorjahr (158), aber ebenfalls über dem 5-Jahres-Schnitt (134 Transfers).

ADMIRAL 2. Liga: Transferkaiser Schwarz-Weiß Bregenz

In der ADMIRAL 2. Liga gibt’s im Ländle bei SW Bregenz die meisten neuen Gesichter, die Vorarlberger haben gleich 16-mal am Transfermarkt zugeschlagen, gefolgt von Amstetten, Lafnitz und Horn mit jeweils 14 Neuzugängen.

SW Bregenz: 16

SKU Ertl Glas Amstetten : 14

SV Licht-Loidl Lafnitz: 14

SV Horn: 14

SKN St. Pölten: 13

FAC Wien: 12

SC Austria Lustenau: 12

KSV 1919: 12

SV Stripfing: 10

ASK Voitsberg: 9

Admira Wacker: 9

SV Guntamatic Ried: 6

SK Sturm Graz II : 6

First Vienna FC 1894: 5

SK Rapid II: 4

FC Liefering: 0

Sprungbrett in die höchste Spielklasse

Wie bereits in den Vorjahren wurde die ADMIRAL 2. Liga auch in diesem Sommer ihrer Funktion als Drehscheibe gerecht und war für viele Spieler die ideale Entwicklungsplattform auf dem Weg nach oben. So haben – abgesehen von Aufsteiger GAK – insgesamt 14 Spieler den Sprung aus der zweithöchsten Spielklasse in den Kader eines Klubs der ADMIRAL Bundesliga geschafft.

Nächster Termin für Transferperiode im Winter

Das Transferfenster ist nun geschlossen, öffnet wieder am 01.01.2025 (0 Uhr) und endet am 06.02.2025 (17 Uhr). Nachweislich vertragslose Spieler können nach positiver Beurteilung durch den Senat 2 jedoch weiterhin bis zum Ende der Wintertransferperiode verpflichtet werden.

