Personalnews aus dem Trainerstab des ADMIRAL 2. Liga-Aufsteigers ASK Voitsberg während der aktuellen länderspielbedingten Ligapause: Co-Trainer Sascha Stocker verlässt den Verein auf eigenen Wunsch hin. Heute wurde zudem auch das Sommer-Transferfenster geschlossen, dabei haben die Steirer neun Neuzugänge in die eigenen Reihen geholt, um nunmehr ehest bald den ersten Saisonsieg ins Visier zu nehmen. Siehe auch: SOMMERTRANSFERS!

Sascha Stocker lässt im Posting des Vereins wissen: „Durch die seit Beginn meines Engagements ständig zunehmende Professionalisierung im Verein ist nun leider der Punkt gekommen, wo der zeitliche Aufwand für mich beruflich und familiär nur mehr schwer stemmbar ist. Es wäre in Zukunft schwierig geworden, weiterhin meine ganze Energie und Leidenschaft ins Trainerteam einzubringen, daher habe ich um Auflösung meines Vertrags gebeten. Trotz der sportlich schwierigen Situation war es für mich eine wunderschöne Zeit in einem überragend geführten Verein. Ich bedanke mich für das Vertrauen und wünsche der gesamten ASK-Familie von Herzen nur das Beste!“

Bislang kam das Werkl beim Zweitliga-Aufsteiger noch nicht ins Laufen, steht der ASK Voitsberg nach fünf Runden über die Länderspielpause punktlos am Tabellenende. Direkt danach geht es zum bis dato makellosen Leader SV Guntamatic Ried (Fr., 13.09., 18:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER ).

Coach David Preiß ergänzt: „Mit Sascha verlässt uns nicht nur ein absoluter Fachmann, sondern auch ein Freund. Er hat vom ersten Tag an all seine Energie für den ASK aufgebracht, hat viele neue Inhalte in die tägliche Trainingsarbeit eingebracht und versucht, jeden Spieler am, aber auch abseits des Platzes besser zu machen.

Wir bedauern seinen Rückzug sehr und bedanken uns bei Sascha für diese sehr intensive und wertschätzende Zusammenarbeit und wünschen ihm für seinen zukünftigen Weg nur das Beste.“

