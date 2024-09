Als Fußballprofi schlug Jürgen Säumel seine Zelte hierzulande allen voran beim SK Sturm Graz auf, mischte mit 18 Jahren in den finalen Zügen der "Ära Ivica Osim" mit und zählte hernach unter Franco Foda schon zu den Stammkräften. 2004 avancierte der seit 2018 zum "Legendenklub" gehörende, geborene Friesacher mit damals zarten 20 Jahren zum jüngsten "Blackies"-Kapitän aller Zeiten. Seit seinem Karriereende im Jahre 2018 coachte der erfolgreiche Ex-Nachwuchs-ÖFB-Teamspieler u.a. die Jugend des TSV Neumarkt, die Regionalliga-Mannschaft des Wolfsberger AC und seit Dezember 2023 nun die "Jungblackies" in der ADMIRAL 2. Liga. Nachfolgend ein exklusives LIGAPORTAL-Interview!

Jürgen Säumel (rechts) zählte jahrelang zu den Leistungsträgern des SK Sturm Graz - wertvolle Erfahrungen, die er nun als Cheftrainer an die jungen "Schwoazn" in der ADMIRAL 2. Liga weiterzugeben versucht.

"...haben das schon ordentlich gemacht, aber es geht eben darum, sich zu belohnen"

LIGAPORTAL: Hallo Jürgen. Noch warten die "Jungblackies" in dieser Zweitliga-Saison auf den ersten vollen Punktezuwachs, zwei Zähler konnte man bislang verbuchen. Wie fällt das erste Zwischenfazit des Cheftrainers aus?

Jürgen Säumel: Es war so, dass wir von den fünf Spielen in vieren auf Augenhöhe mit dem Gegner waren, bis auf das Spiel gegen Rapid, das wir verdientermaßen verloren haben. Ansonsten, wie gesagt, die Spiele zumeist auf Augenhöhe, wir haben das schon ordentlich gemacht, aber es geht eben darum, sich zu belohnen und Ergebnisse einzufahren. Von dem her hinken wir sicher noch hinterher, aber wir sind am Arbeiten, am Analysieren und ich hoffe natürlich, dass wir die teilweise ansprechenden Leistungen auch über 90 Minuten auf den Platz zu kriegen, weil das wird sicher notwendig sein.

LIGAPORTAL: Beim Jubel nach dem späten Ausgleichstor von Torhüter Matteo Bignetti zuletzt beim FC Liefering hatte man das Gefühl, als wäre die UEFA Champions League gewonnen worden. Sind solche Momente gerade für eine junge Mannschaft wie den SK Sturm II von immenser Bedeutung und was macht sowas auch mit den Spielern, vielleicht auch in der Kabine?

Jürgen Säumel: Das wird man sehen - es waren natürlich viele Spieler weg in der Länderspielpause. Es geht darum, dass wir unsere Prinzipien abrufen und das eben über 90 Minuten. Natürlich hat es mich gefreut, für die Spieler, für den ganzen Staff, dass wir da noch einen Punkt geholt haben, der absolut verdient war, weil die Mannschaft Moral gezeigt hat, versucht hat, das Spiel nach dem 0:2 noch zu drehen. Dass dann der Tormann in der letzten Minute den Ausgleich schießt, ist ja nicht alltäglich. Daher hat es mich umso mehr gefreut und es war schön, dass die Mannschaft auswärts bei einem schwierigen Gegner noch einen Punkt mitgenommen hat.

"...dieser Zwischenschritt in der 2. Liga ist super und sehr sinnvoll"

LIGAPORTAL: Du hast am Sonntag deinen 40. Geburtstag gefeiert, dazu herzliche Gratulation nachträglich. Ein kleines "Geschenk" am "grünen Tisch" bekamen die "Schwoazn" in der Vorsaison, als man auf einem Abstiegsplatz liegend durch etwaige Zwangsabstiege die Liga halten durfte. Wie wichtig ist das für den SK Sturm, die zweite Mannschaft in der zweithöchsten Spielklasse zu halten, um womöglich auch die Lücke "nach oben" zur Einser-Garnitur nicht allzu großen werden zu lassen?

Jürgen Säumel: Danke. Ja, ich finde, dass es sehr viele Vorteile mitbringt. Da geht es um Erwachsenenfußball - der Sprung von der Akademie hinauf ist schon sehr groß, geschweige denn in die Bundesliga und daher ist dieser Zwischenschritt in der 2. Liga super und sehr sinnvoll, weil Männerfußball gespielt wird, sehr körperbetont. Deswegen ist die Plattform Sturm II eine sehr gute und zusätzlich mit der Youth League bieten sich weitere, zusätzliche Spiele, was ich für sehr wichtig halte.

Man sieht ja, Salzburg bzw. Liefering oder Rapid, setzen alle auf zweite Mannschaften und es geht eben darum, Spieler zu entwickeln und Spieler bestmöglich auszubilden - daher sehe ich es als großen Mehrwert, wenn die zweiten Mannschaften existieren und noch dazu in der zweithöchsten Spielklasse.

Sportdirektor Andreas Schicker holte Ende des vergangenen Kalenderjahres mit Jürgen Säumel einen "Zweier"-Coach ins Boot, der in Graz nicht nur aufgrund seines Platzes im "Legendenklub" jedem ein Begriff ist.

"Das Arbeiten ist klasse - sowohl mit den Profis als auch mit der Akademie zusammen"

LIGAPORTAL: Im Sommer gab es wieder punktuell Verstärkungen, zumeist mit Perspektivspielern. Inwieweit ist es bereits gelungen, diese in den Kader und das Mannschaftsgefüge zu integrieren und welchen Eindruck hast du bis dato allgemein von den dir zur Verfügung stehenden Akteuren gewonnen?

Jürgen Säumel: Wir sind am Arbeiten, sind tagtäglich am Tun. Man kennt das Thema, dass es in einer zweiten Mannschaft nicht immer einfach ist - es kommen Spieler von oben, wofür ich sehr dankbar bin, es gehen viele zur 18er, um Spielpraxis zu sammeln. Es ist also ein ständiges Kommen und Gehen, aber das weiß man und das hat bei Sturm halt den Vorteil, dass es eine einheitliche Philosophie gibt, von den Profis bis zu den Amateuren, deshalb macht es das eine Spur einfacher und das Arbeiten ist klasse - sowohl mit den Profis als auch mit der Akademie zusammen.

Die Spieler waren jetzt auch bei den Nationalmannschaften, daher bleibt natürlich wenig Zeit - die Mannschaft hat es aber sehr ordentlich gemacht in den ersten Runden und nun hoffe ich natürlich, dass das jetzt auch mit Punkten belohnt wird.

"...habe den Eindruck, dass es ihnen egal ist, wo sie spielen"

LIGAPORTAL: Am Samstag kommt es im Abendspiel zum Kräftemessen mit dem SV Stripfing (20:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) - der Schauplatz ist wieder Gleisdorf. Welche Relevanz hat es, dass die Heimstätte nun wieder zumindest in der Nähe von Graz liegt und warum klappt es gegen die Niederösterreicher mit dem ersten Saisonsieg?

Jürgen Säumel: Die Mannschaft hat das schon im Frühjahr großartig aufgenommen, als wir in Wiener Neustadt gespielt haben. Eigentlich ist das Stadion innerhalb von Sturm II kein Thema, sondern die Mannschaft ist hungrig, sie gibt Vollgas, will weiterkommen, will sich entwickeln, die Spieler wollen Profis werden. Ich habe den Eindruck, dass es ihnen eher egal ist, wo sie spielen - klar ist aber, dass eine Heimstätte von Vorteil ist und das haben wir mit Gleisdorf und nun sind wir schon auch froh, dass wieder in Gleisdorf gespielt wird.

Wir sind fokussiert auf unsere Leistung, auf die Entwicklung der Spieler und auf unsere Prinzipien. Wenn wir es schaffen, über 90 Minuten unser Spiel auf den Platz zu kriegen, dann ist das Ergebnis nur eine Konsequenz daraus und jetzt sind wir eben daran am Arbeiten. Im Vordergrund steht weiter die Entwicklung der Spieler und der Spielidee.

LIGAPORTAL: Danke für deine Zeit und alles Gute für die anstehenden Aufgaben.

