In der 6. Runde der ADMIRAL 2. Bundesliga hat die SV Guntamatic Ried am Freitag, dem 13. September, Aufsteiger ASK Voitsberg zu Gast. Ankick in der Innviertel ARENA ist um 18.00 Uhr. Das Spiel könnt ihr wie gehabt im LIGAPORTAL-LIVETICKER verfolgen. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften.

Voitsberg bislang unter Wert geschlagen

Sportlich sind die Vorzeichen beim Duell gegen den Aufsteiger auf dem Papier klar verteilt, aber Voitsberg wurde in der bisherigen Saison unter Wert geschlagen. Die SV Guntamatic Ried hat auch nach fünf Runden mit fünf Siegen und ohne Gegentreffer eine makellose Bilanz. Zuletzt siegte Ried durch Treffer von Mark Grosse (58., Elfer, 93.) und Ante Bajic (90.) in Lafnitz mit 3:0. Voitsberg musste sich zuhause gegen Kapfenberg mit 1:2 geschlagen geben und ist noch ohne Punkte Tabellenletzter. Das Tor für Voitsberg erzielte Philipp Zuna (4.).

„Mit den bisherigen Ergebnissen sind wir natürlich sehr zufrieden. Wir haben viel Selbstvertrauen getankt. Was uns auszeichnet, ist, dass wir als Team richtig gut agieren. Jeder kämpft für jeden. Wir haben auch die Schnittpartien wie zum Beispiel gegen den FAC gewonnen. Das ist ein Faktor, den wir von der letzten Saison verbessern wollten“, sagt SVR-Kicker Ante Bajic. „Dass wir gegen Voitsberg der Favorit sind, ist klar. Aber wir werden sie nicht unterschätzen. Voitsberg hat bei uns im Stadion nichts zu verlieren. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Wir werden auch gegen Voitsberg unser Spiel durchziehen – das ist das, was uns stark macht!“

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft lässt die abgelaufene Länderspielpause Revue passieren, in der die Spieler nach den anstrengenden Wochen auch wohlverdiente freie Tage bekommen haben. „Wir haben nach der kurzfristigen Absage von Horn flexibel unsere Pläne geändert, hochintensiv trainiert und den Spielern auch eine Pause gegeben, um die Akkus vor allem mental wieder voll aufzuladen“, erklärt Maximilian Senft, der auch den kommenden Gegner keineswegs unterschätzt: „Voitsberg ist tabellarisch unter Wert geschlagen und man sieht in den letzten Spielen, dass sie ihre Leistung in der 2. Liga verbessert haben, ohne daraus Kapital zu schlagen. Wir wollen mit höchstem Anspruch spielen, unsere Fans mitnehmen und das Ergebnis auf unsere Seite ziehen.“

Personalsituation

Philipp Pomer fällt mit einer Rückenverletzung aus, die genaue Diagnose soll im Laufe der Woche kommen. Dominik Stöger ist nach seiner Oberschenkelverletzung weiterhin in der Reha.

Info

Beim Match gegen Voitsberg heißt es rein ins Trachtenoutfit und ab ins Stadion. Bei diesem Oktoberfest-Heimspiel der SV Guntamatic Ried in der Innviertel ARENA warten auf alle Besucherinnen und Besucher ganz besonders attraktive Getränkepreise. Alle 0,5-Liter-Getränke (Bier, Radler, Sommerspritzer, Limo) kosten bei diesem Spiel bei allen Stadionkantinen nur 4 Euro. An diesem Wochenende findet in der Messe Ried auch das Innviertler Oktoberfest statt.

Foto: SVR / Schröckelsberger