Am heutigen Mittwoch wurde im Zuge des Stadionneubaus an der Schützengartenstraße mit dem Abbau des legendären Austria-Dorf‘s begonnen. An selber Stelle wird bis zur Eröffnung im Sommer 2025 ein neuer grün-weißer Treffpunkt entstehen. Ein Teil der Geschichte geht zu Ende, ein neues Kapitel wird folgen, so Austria Lustenau in einer heutigen Aussendung!

Siege wurden gefeiert, Niederlagen verarbeitet, Freundschaften geknüpft und sogar Ehen geschlossen: Das Austria-Dorf war seit den 90er Jahren das Herz des Reichshofstadions und ein nicht wegzudenkender Treffpunkt für alle Besucher des SC Austria Lustenau. Die kultigen Holz-Bierstände, die bis zuletzt hinter der Nordtribüne gestanden sind, wurden bereits 1993 im Bereich des heutigen Glashauses errichtet.

Mit der aufkommenden Euphorie in den folgenden Jahren begann das Dorf zu wachsen und war untrennbar mit dem Erfolg der Austria verbunden. 1997 fanden die „Kugeln“ ihren Weg aus dem Bregenzerwald nach Lustenau und das Dorf erhielt einen neuen Charakter. Aus ganz Vorarlberg strömten die Gäste an die Schützengartenstraße, oft auch erst nach den Spielen. 2007 wurde das Austria-Dorf mit einer Kapelle vervollständigt und auch in den vergangenen Jahren fanden viele Feste mit tausenden von Besuchern statt.

Bis zur Eröffnung des Reichshofstadion im nächsten Sommer wird am gleichen Standort ein neues Dorf mit ähnlichem Charakter errichtet. Die Planungen mit der Firma Holzbau Muxel dazu sind voll im Gange und werden der Öffentlichkeit zeitnah präsentiert.

Foto: Austria Lustenau