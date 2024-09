Nach der Länderspielpause steht für den SKU Ertl Glas Amstetten in der ADMIRAL 2. Liga ein Duell mit dem direkten Tabellennachbarn SK Rapid II bevor. Auswärts bei den Wienern will die Enengl-Elf wieder voll punkten.

Die SKU Amstetten blickt auf eine sehr intensive Trainingswoche zurück. Ziel war es alle Spieler wieder fit zu bekommen. Einige Spieler konnten am Wochenende Spielminuten bei den Amateuren sammeln und einen 4:0 Sieg in der 2. Landesliga feiern.

„Wir wollen unser Spiel durchziehen und in Hütteldorf sehr mutig auftreten. Wir wissen, dass wir gegen eine sehr junge, aber brutal spielstarke Mannschaft spielen werden. Wir wollen unsere Grundtugenden auf den Platz bringen und uns mit einer guten Spielleistung belohnen“, gibt Trainer Patrick Enengl die Richtung vor.



Die letzten Duelle in der zweiten Liga

Wenngleich das Torverhältnis der letzten Aufeinandertreffen in der zweiten Liga mit 11:12 recht ausgeglichen ist, gab es in den letzten sechs Spielen lediglich einen Sieg des SKU Ertl Glas Amstetten gegen die jungen Rapidler. Eine Bilanz, die am Freitag aufgebessert werden soll.

Foto: SKU Amstetten