Nach zwei Auswärtspartien und der Länderspielpause gibt es in der sechsten Runde der ADMIRAL 2. Liga-Sasion 2024/25 für den Floridsdorfer AC endlich wieder ein Heimspiel in der Hopfengasse. Das letzte liegt fast vier Wochen zurück, am 16. August gegen Liga-Leader SV Guntamatic Ried (0:1). Am kommenden Samstag, den 14. September, gastiert nun der spielstarke FC Liefering auf dem FAC-Platz (14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

„Ich war mit den Leistungen vor der Länderspielpause sehr zufrieden"

Die Mannschaft von Cheftrainer Mitja Mörec konnte in den letzten beiden Runden wichtige Punkte sammeln. Nach einem beeindruckenden Derbysieg auf der Hohen Warte gegen den Traditionsklub First Vienna FC 1894, folgte ein hart erkämpftes 1:1-Unentschieden im Auswärtsspiel bei ADMIRAL Bundesliga-Absteiger SC Austria Lustenau. In Vorarlberg gerieten die Floridsdorfer zunächst in Rückstand, zeigten jedoch eine starke Reaktion und hatten sogar gute Chancen auf den Siegtreffer.

FAC-Cheftrainer Mitja Mörec lobt seine Mannschaft: „Ich war mit den Leistungen vor der Länderspielpause sehr zufrieden. Zu Saisonbeginn haben leider die Ergebnisse nicht ganz gepasst. Aber in den letzten beiden Spielen war die Performance sehr gut und wir haben uns dann mit den dazu passenden Ergebnissen belohnt. Die Spieler haben sich sehr schnell weiterentwickelt und es macht viel Spaß mit ihnen zu arbeiten.“

Während der Länderspielpause nutzte der FAC die Gelegenheit sich in einem internationalen Testspiel mit dem MFK Vyskov zu messen. Das Duell endete 0:0, wobei die blau-weiße Defensive besonders stabil agierte.

Mitja Mörec zeigt sich positiv gestimmt nach der Länderspielpause: „Wir wollten im Testspiel den Spielern, die in der Meisterschaft noch nicht so viel auf dem Feld standen, viele Einsatzminuten geben, sodass sie auch die Chance haben sich zu präsentieren. Außerdem haben wir den ein oder anderen Spieler auf einer eher ungewohnten Position eingesetzt, um zu sehen welche Möglichkeiten wir haben. Alle 22 haben einen super Job gemacht. Nur die Chancenauswertung war ausbaufähig.“

Beim letzten Aufeinandertreffen am FAC-Platz gegen den FC Liefering hatten Flavio dos Santos und die Blau-Weißen "die Nase vorn". Fast auf den Tag genau vor einem Jahr am 1. September 2023 besiegten die Blau-Weißen die Jungbullen mit 3:1.

„Liefering schafft es jedes Jahr eine spannende Mannschaft zusammenzustellen"

Mit dem FC Liefering wartet nun allerdings ein starkes, dynamisches Team auf die Blau-Weißen. Die Salzburger verfügen außerdem auch über den jüngsten Kader der Liga. Aber die Mannschaft von Trainer Daniel Beichler startete etwas durchwachsen in die Saison. Mit einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen hält sich die Punkteausbeute der Jungbullen in Grenzen. Allerdings weiß man aus den letzten Jahren, dass sich die Salzburger von Runde zu Runde steigern. Somit erwartet die Floridsdorfer eine schwere Aufgabe am Samstag.

„Liefering schafft es jedes Jahr eine spannende Mannschaft zusammenzustellen. Sie haben gute Einzelspieler mit viel Qualität. Ich sage öfters vor dem Aufeinandertreffen mit dem FC Liefering, dass wir den ein oder anderen Spieler in ein paar Jahren in der Champions League sehen werden. Davon bin ich auch heuer überzeugt. Aber wir wissen, wie wir gegen so ein Team agieren müssen, um am Samstag drei Punkte zu holen. Wir müssen uns auf uns fokussieren und unsere Spielidee am Platz umsetzen,“ so Mitja Mörec zum kommenden Gegner.

Die Floridsdorfer konnten in den letzten Jahren gegen die Jungbullen meistens auftrumpfen. Nur in drei der letzten dreizehn Aufeinandertreffen musste sich der FAC geschlagen geben. Eine dieser Niederlagen gab es allerdings in der Rückrunde der vergangenen Saison. Da mussten die Blau-Weißen in der Red Bull Arena ein 1:3 hinnehmen.

Siehe auch:

Mannis Match-Prognosen Runde 6: Top-Spiel SK Rapid II vs. SKU Amstetten

Fotocredit: Schröckelsberger und GEPA-ADMIRAL