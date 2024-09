Nachdem das prognostizierte Unwetter mit starken Regenfällen eingetreten ist und nicht nur die Einsatzkräfte hierzulande das ganze Wochenende über in Atem hält, sondern auch die Fußballplätze in Mitleidenschaft zieht, kommt es nun zu zwei weiteren Spielabsagen (siehe auch jene von gestern HIER) in Runde 6 der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2024/25. So wird von der Bundesliga soeben vermeldet:

Kein Spiel in Floridsdorf, auch keines im Waldviertel

"Wir müssen Sie darüber informieren, dass die nachstehenden Spiele der 6. Runde der ADMIRAL 2. Liga nach den Vorkommissionierungen und aufgrund der aktuellen Witterung nicht stattfinden können. In Anbetracht der Wetterlage und auf Basis der Wetterprognosen ist eine Besserung für heute und morgen bei den Spielen auch nicht abzusehen. Über die Termine für die Neuaustragungen informieren wir sobald wie möglich", heißt es in der Aussendung.

SPIELABSAGEN: 6. Runde in der ADMIRAL 2. Liga

Sa., 14.09.2024, 14:30 Uhr: FAC WIEN – FC Liefering

So., 15.09.2024, 10:30 Uhr: SV Horn – First Vienna FC 1894

Aufgrund der Platzverhältnisse und der anhaltenden starken Regenfälle müssen die angesetzten Partien@FACWien - @FCLiefering und @SVHorn - @FirstViennaFC abgesagt werden.

