Nachdem das prognostizierte Unwetter mit starken Regenfällen eingetreten ist und nicht nur die Einsatzkräfte hierzulande das ganze Wochenende über in Atem hält, sondern auch die Fußballplätze in Mitleidenschaft zieht, kommt es nun zu einer weiteren Absage (siehe auch jene von gestern HIER und von heute Vormittag HIER) in Runde 6 der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2024/25. So wird von der Bundesliga soeben vermeldet:

ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner hatte im Regen von Bukarest hier am Foto seinen Spaß - in Gleisdorf gibt es heute Abend "nichts zu sehen".

"Land unter" auch in Gleisdorf

"Nach einer Vorkommissionierung in Gleisdorf muss aufgrund der Platzverhältnisse und der anhaltenden starken Regenfälle das für heute angesetzte Meisterschaftsspiel der ADMIRAL 2.Liga SK Sturm Graz II – SV Stripfing abgesagt werden. In Anbetracht der Wetterlage und auf Basis der Wetterprognose ist eine Besserung für heute Abend auch nicht abzusehen. Über den Termin für die Neuaustragung informieren wir sobald wie möglich", heißt es von offizieller Seite.

Fotocredit: SID