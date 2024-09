Wie der SC Austria Lustenau, nach sechs Runden in der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2024/25 noch unbesiegt und auf Rang fünf (2S, 4U; 10 Punkte) liegend, am heutigen Montagnachmittag, vermeldet, wurde der ursprünglich bis 2025 laufende Vertrag mit Simon Nesler-Täubl vorzeitig verlängert. Der 19-jährige Keeper (geb.: 04.01.2005) unterschrieb bei den Vorarlbergern zu Wochenbeginn einen neuen Kontrakt bis Sommer 2026 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

V.l.: Sportchef Mirco Papaleo, Simon Nesler-Täubl und Torwart-Trainer David Stemmer.

Bundesliga-Debüt in Altach heuer im Frühjahr

Von der Vorarlberger Fußballakademie wechselte der großgewachsene Schlussmann vor zwei Jahren an den Rhein. In der vergangenen Saison bildete Simon Nesler-Täubl zusammen mit Einser-Goalie Domenik Schierl sowie Ammar Helac das Torhüter-Gespann bei Grün-Weiß und feierte am letzten Spieltag beim Vorarlberg-Duell in Altach sein Debüt in der österreichischen Bundesliga.

Für die Lustenauer Amateure absolvierte der Linksfuß bis dato 43 Ligaspiele, bei den Profis kam der Youngster vor wenigen Wochen beim 3:1-Sieg

der Austria im UNIQA ÖFB-Cup beim FC Admira Wacker über 90 Minuten zum Einsatz.

„Simon hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung gezeigt"

Sportchef Mirco Papaleo: „Simon ist ein Torhüter mit großem Potenzial, der nicht nur durch seine physischen Voraussetzungen, sondern auch durch seine Ausstrahlung auf dem Platz überzeugt. Er hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung gezeigt, und wir freuen uns, ihn auch über diese Saison hinaus in unserem Team zu haben.“

Simon Nesler-Täubl.: „Ich bin überglücklich, meinen Vertrag bei Grün-Weiß vorzeitig verlängert zu haben. Seit meinem Wechsel nach Lustenau fühle ich mich hier äußerst wohl und bin für das entgegengebrachte Vertrauen des Vereins dankbar. In den kommenden Jahren möchte ich meine Entwicklung vorantreiben und viele weitere Spiele für die Austria bestreiten."

Fotocredit: SC Austria Lustenau und GEPA-ADMIRAL