Wie die Bundesliga-Verantwortlichen heute Vormittag vermelden, wurde für das witterungsbedingt abgesagte ADMIRAL 2. Liga-Spiel der 6. Runde zwischen dem bis her in der Saison 2024/25 noch sieglosen Tabellenvorletzten SK Puntigamer Sturm Graz II und dem Zehntplatzieren SV Stripfing/Weiden folgender Nachtragstermin fixiert:

NACHTRAGSSPIEL – 6. Runde ADMIRAL 2. Liga

Dienstag, 24. September 2024, 18.30 Uhr: SK Sturm Graz II vs. SV Stripfing - Ligaportal-LIVETICKER.

In der vergangenen Saison gewann bei diesem Duell jeweils die Heimmannschaft. Zuletzt am Pfingstmontag, dem 20. Mai, der SK Sturm Graz II mit 2:0 im Solarstadion in Gleisdorf durch Tore von Ermal Krasniqi (17. Min.) und Antonio Ilic (55.).

Die weiteren Termine der anderen vier abgesagten Spiele vom vergangenen Wochenende werden ehestmöglich bekannt gegeben, jedoch frühestens am Dienstag, den 1. Oktober 2024 nachgetragen.