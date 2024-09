In der ADMIRAL 2. Liga kommt es am heutigen Dienstagabend um 20:30 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER) zur Nachholung wegen des infolge Starkregens am Freitag, dem 30. August, abgebrochenen Spiels zwischen dem FC Admira und SK Rapid II. Doch bevor der Ball in der Südstadt rollt, sorgt die Entscheidung zur Austragung des Matches angesichts der Hochwassersituation im Land für heftige Diskussionen. Besonders eine Fangruppe des Heimteams äußerte scharfe Kritik.

„Spiele kann man verschieben, Existenzen nicht“

In einem emotionalen Beitrag auf Facebook ließ der Fanklub „Gate 2 Admira“ seiner Unzufriedenheit freien Lauf und erinnert daran, dass die schweren Unwetter der letzten Tage großen Schaden in Österreich, insbesondere in Niederösterreich, angerichtet haben. Viele Menschen, darunter auch einige Anhänger der Admira, waren von den Überschwemmungen betroffen und sind noch immer mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Angesichts der Not sei es unverständlich, dass das Spiel trotz der verheerenden Situation stattfinde.

Die Fangruppe zeigte sich besonders besorgt darüber, dass es in der Nähe des Stadions Orte gibt, die noch immer unter Wasser stehen. „Wie sollen unsere Spieler angesichts dieser Gelegenheit einen normalen Spielbetrieb aufnehmen und wir Fans unbeschwert unsere Mannschaft unterstützen?“, fragt der Fanklub in seinem Beitrag.

Darüber hinaus wird betont, dass zahlreiche Einsatzkräfte, die auch aus der Fangemeinde stammen, derzeit in den betroffenen Gebieten dringend benötigt würden. Es sei kaum vermittelbar, dass manche Helfer von ihren Aufgaben abgezogen werden müssten, um den Spielbetrieb zu gewährleisten.

Kein Fan-Support, aber Solidarität mit Hochwasseropfern

Neben der deutlichen Kritik wird es seitens des Fanklubs „Gate 2 Admira“ heute keinen organisierten Support im Stadion geben. Dennoch haben sich einige Mitglieder dazu entschieden, im Stadion präsent zu sein – allerdings mit einem besonderen Anliegen: Sie werden Spenden in Form von Geld und Pfandbechern für die Opfer der Unwetter sammeln.

In einer offiziellen Mitteilung der Admira wurde bekannt gegeben, dass der Eintritt für das heutige Spiel kostenlos ist.

„Blaulichtspiel“ gegen Austria Lustenau als Dankeschön für Helfer

Als Zeichen der Anerkennung für den unermüdlichen Einsatz während der jüngsten Hochwasserereignisse lädt der FC Admira "Blaulicht-Organisationen" und freiwillige HelferInnen zum darauffolgenden Heimspiel ein.

Beim Duell in der Südstadt mit ADMIRAL Bundesliga-Absteiger SC Austria Lustenau am Freitag, den 27. September 2024, erhalten alle Einsatzkräfte freien Eintritt sowie ein Gratisgetränk. Damit möchte der Verein den Einsatz der Helfer würdigen, die in den vergangenen Tagen Großes geleistet haben.

Fotocredit: Josef Parak