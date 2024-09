Nach der Regenabsage gegen den SK Rapid II geht die SKU Amstetten nach zwei spielfreien Wochenenden hochmotiviert in das Sonntagsspiel gegen den Tabellenführer. Um 10:30 Uhr ist die SV Ried zu Gast im Ertl Glas Stadion.

Die unerwartet lange Pause hat das Team um Trainer Patrick Enengl gut genutzt: “Wir müssen die Pause so annehmen. Wir haben sie so gestaltet, dass wir das Beste daraus gemacht haben. Wir haben viel trainiert und viele Inhalte automatisiert. Am Freitag sind wir zum Beispiel ausgewichen und haben ein internes Spiel gemacht. Wir haben die Situation bestmöglich kontrolliert und gelöst", so SKU-Cheftrainer Patrick Enengl.

Das Spiel der SV Ried gegen Aufsteiger Voitsberg am vergangenen Freitag fand wie geplant statt. Die bis dato punktelosen Steirer konnten erstmals anschreiben und einen Punkt aus dem Innviertel entführen. Die Rieder haben also etwas gutzumachen. “Wir konzentrieren uns auf uns. Wir wissen um die Stärke von Ried. Wir werden uns dementsprechend vorbereiten und uns den bestmöglichen Matchplan zurechtlegen", gibt sich Enengl fokussiert.

Pflichtspielduelle in der zweiten Liga

In der zweiten Liga traf der SKU bereits sechs Mal auf die SV Ried. Die Bilanz gilt es nun dringend aufzubessern. Denn bisher konnte der SKU Ertl Glas Amstetten noch keinen Sieg gegen die Rieder verbuchen.

Foto: GEPA Admiral