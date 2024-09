Am kommenden Freitag, den 20. September 2024, gibt es für den Floridsdorfer Athletiksport-Club bereits das dritte Auswärtsspiel in Folge, was natürlich auch dem jüngsten Spielausfall daheim gegen den FC Liefering geschuldet ist. Dabei gastieren die Blau-Weißen beim derzeit formstarken FC Admira in der Südstadt (20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Der Floridsdorfer Athletiksport-Club trifft im Zuge der siebenten Runde der ADMIRAL 2. Liga auswärts auf die Admira Wacker. Nach der wetterbedingten Absage des Heimspiels gegen den FC Liefering ist es bereits das dritte Gastspiel des FAC in Folge. Somit gab es seit über einem Monat keinen blau-weißen Fußball in der Hopfengasse.

FAC-Kapitän Mirnes Becirovic (Foto) freut sich darauf, wieder am FAC-Platz aufzulaufen: „Wir hatten seit über einem Monat kein Heimspiel mehr in der Hopfengasse. Bald kennen wir unseren eigenen Platz nicht mehr“, schmunzelt der FAC-Kapitän. „Wir haben uns die ganze Woche auf das Duell mit dem FC Liefering vorbereitet und waren hochmotiviert. Für jeden Spieler ist es immer schade, wenn ein Match abgesagt wird. Aber es war aufgrund der Wetterverhältnisse die richtige Entscheidung. So steigt allerdings die Vorfreude auf das nächste Heimspiel noch mehr!“

Davor geht es für die Blau-Weißen nun aber in die Südstadt zur Admira Wacker. Die Niederösterreicher sind zwar mit einer 0:1-Niederlage gegen den KSV 1919 in die Saison gestartet, konnten dann aber alle weiteren Runden für sich entscheiden. Aufgrund der Länderspielpause und zwei Absagen musste die Mannschaft von Thomas Silberberger knapp vier Wochen pausieren, ehe sie gestern gegen den SK Rapid II erneut als Sieger vom Platz gingen. Es ist sicherlich keine einfache Ausgangssituation für die Admiraner, doch Mirnes Becirovic erwartet einen starken Gegner: „Sie sind zwar mit einer Niederlage gestartet, haben sich dann aber gut gefangen und in einen Flow gespielt. Es wird nicht einfach werden ihre Serie zu beenden. Aber wir werden alles daran setzten am Freitag drei Punkte zu holen.“

Die Statistik fällt in diesem Aufeinandertreffen positiv für die Floridsdorfer aus. Denn der FAC musste sich in den vier Duellen, seit dem Abstieg der Admira aus der Bundesliga, kein einziges Mal geschlagen geben. Die Hauptstädter konnten ein Spiel gewinnen, die anderen Drei endeten in einer Punkteteilung. Der FAC-Kapitän legt allerdings nicht viel Wert auf diese Zahlen: „Auch wenn die Statistik für uns spricht, ist es schwer hier einen Vergleich zu ziehen. Beide Teams haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder verändert. Daher treffen wieder zwei unterschiedliche, Mannschaften aufeinander. Wir müssen die Gegner im Vorhinein gut analysieren und ihre Schwächen ausnützen. Sie haben eine geballte Offensivpower die wir so gut als möglich im Griff haben müssen. Ihre schnellen Umschaltmomente müssen wir versuchen zu unterbinden und in der Restverteidigung kompakt stehen.“

Foto: FAC