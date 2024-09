Am kommenden Freitag, den 20. September 2024, rollt der Ball wieder in der Naturarena Hohe Warte: Die Vienna trifft in der 7. Runde der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2024/25 auf die zweite Mannschaft des SK Rapid (18 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Nach dem letzten Heimsieg gegen den SKN St. Pölten möchte die Mannschaft von Cheftrainer Mehmet Sütcü weitere drei Punkte einfahren.

Ligaalltag kehrt zurück

Nach der Länderspielpause und der witterungsbedingten Absage des Spiels gegen den SV Horn kehrt für die Vienna nun wieder der Ligaalltag zurück. Die lange Pause hat der Mannschaft von Cheftrainer Mehmet Sütcü die Möglichkeit gegeben, die Akkus aufzuladen und sich intensiv auf die bevorstehende Partie vorzubereiten. Doch die Aufgabe wird keineswegs einfach, denn die zweite Mannschaft des SK Rapid ist gut in die Saison gestartet und hat bereits bewiesen, dass sie auch gegen etablierte Teams bestehen kann.



Trainer Mehmet Sütcü blickt optimistisch auf die kommende Aufgabe: „Die Länderspielpause hat uns gutgetan. Wir konnten intensiv an einigen taktischen Feinheiten arbeiten und sind bereit, am Freitag wieder voll anzugreifen. Gegen Rapid II wird es wichtig sein, von Anfang unsere Basics an den Tag zu legen und unser Spiel konsequent durchzuziehen.“

Auch Stürmer Christoph Monschein geht selbstbewusst in die Begegnung: „Wir brennen darauf, nach der Pause endlich wieder auf dem Platz zu stehen. Der Heimsieg gegen St. Pölten hat uns einen Schub gegeben, und jetzt wollen wir daran anknüpfen. Rapid II ist eine junge und talentierte Mannschaft, aber wir spielen zuhause und wollen den Fans ein starkes Spiel bieten.“

Mit Schwung aus der Pause – Vienna will nachlegen

Die Vienna verabschiedete sich mit einem 2:1-Heimsieg gegen den SKN St. Pölten in die Länderspielpause. Nach einem durchwachsenen Saisonstart fand die Mannschaft gegen die Niederösterreicher zurück in die Spur. Besonders beeindruckend war die mannschaftliche Geschlossenheit, mit der die Blau-Gelben nach einem Rückstand das Spiel drehten. Diesen positiven Schwung will die Vienna nun mit ins Spiel gegen Rapid II nehmen.



Trainer Sütcü betont: „Wir haben in den letzten Wochen hart gearbeitet, um an die Leistung gegen St. Pölten anzuknüpfen. Unsere Fans werden uns wieder lautstark unterstützen, und wir wollen ihnen einen weiteren Heimsieg schenken.“

SK Rapid II – Jung und hungrig

Das junge Team von SK Rapid II startete stark in die Saison, holte in den ersten Spielen drei Siege und ein Unentschieden. Trainer Stefan Kerber setzt auf die Entwicklung junger Talente, die in der 2. Liga wertvolle Erfahrungen sammeln. Am Dienstag mussten die Hütteldorfer jedoch eine Niederlage im Nachtragsspiel gegen die Admira hinnehmen – die Niederösterreicher setzten sich mit 3:1 durch. Rapid II wird alles daransetzen, in Wien wieder auf die Erfolgsspur zurückzukehren.



Cheftrainer Sütcü warnt vor dem kommenden Gegner: „Rapid II hat eine talentierte, hungrige Mannschaft, die von Spiel zu Spiel besser wird. Sie sind gut in die Saison gestartet und verfügen über einige technisch starke Spieler. Wir müssen hellwach sein, denn sie werden uns alles abverlangen. Es wird wichtig sein, früh das Tempo zu setzen und keine Räume zuzulassen.“

