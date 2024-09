An zwei Wochenenden hintereinander haben Familien jetzt die Chance, zu einem verbilligten Preis ein Match der SV Guntamatic Ried in der Innviertel ARENA zu besuchen: Familientage stehen bei den ADMIRAL 2. Liga-Spielen gegen den SK Rapid II (Fr., 27. September, 20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) und gegen den SKN St. Pölten (So., 6. Oktober, 10:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) auf dem Programm.

Wunsch erfüllt: SV Guntamatic Ried-Leistungsträger Ante Bajic versüßte den beiden jungen Fans der Wikinger den Stadionbesuch. Nun können sich alle Familien auf ein besonderes Erlebnis in der Innviertel ARENA freuen.

"...ganz besondere Gelegenheit, die großartige Atmosphäre in der Innviertel ARENA erleben zu können"

In Zusammenarbeit mit der OÖ Familienkarte unterstützt die SV Guntamatic Ried wieder die Aktion „Familie am Ball“ und bietet Familien an diesen beiden Tagen ein spezielles Ticketangebot: Ein Erwachsener zahlt den regulären Eintritt (13 Euro für den Stehplatz, 20 Euro für den Sitzplatz). Alle anderen auf der OÖ Familienkarte eingetragenen Personen erhalten dann eine Freikarte. Die Familientickets sind ausschließlich in der SVR-Geschäftsstelle und an den Tageskassen erhältlich.

„Familien haben an diesen beiden Tagen wieder die ganz besondere Gelegenheit, gemeinsam um nur 13 oder 20 Euro ein Match der SV Guntamatic Ried und die großartige Atmosphäre in der Innviertel ARENA erleben zu können. Wir freuen uns wieder auf viele Familien, die unsere Mannschaft bei den Spielen gegen Rapid II und St. Pölten anfeuern und damit zu Heimsiegen pushen werden“, sagt Tim Entenfellner, zuständig für Marketing und Sponsoring bei der SV Guntamatic Ried.

Die Mitglieder des Wikinger Kids Clubs waren beim vergangenen Heimspiel gegen ASK Voitsberg als Fahnenkinder dabei. 👏🏻⚫🟢



Trotz Regenwetter war es ein tolles Erlebnis für die Kids! 🤩



Alle Infos zum Wikinger Kids Club: https://t.co/f9mg0f6lMp#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/btWgF1q8aO — SV Ried 1912 (@svried1912) September 17, 2024

Fotocredit: SVR/Schröckelsberger