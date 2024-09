Der SKN St. Pölten stellt sein Heimspiel gegen den SV Stripfing in der NV Arena am Samstag, den 28. September 2024 (ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) - Runde 8 in der ADMIRAL 2. Liga - ganz in das Zeichen der Hochwasserhilfe. Unter dem Motto „Wir wollen gemeinsam helfen“ wird unter anderem eine Tombola organisiert, deren Einnahmen zu 100% gespendet werden. Außerdem werden in der HYPO NOE Lounge Spendenboxen aufgestellt. Dazu gibt es für alle Blaulichtorganisationen freien Eintritt zum Spiel.

„Als SKN St. Pölten ist es uns sehr wichtig, den Menschen in diesen schwierigen Zeiten beizustehen"

Matthias Gebauer, SKN Geschäftsführer Wirtschaft: „Als SKN St. Pölten ist es uns sehr wichtig, Verantwortung für unsere Region zu übernehmen und den Menschen in diesen schwierigen Zeiten beizustehen. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, dass auch wir ein Zeichen der Solidarität setzen. Wir hoffen auf eine große Beteiligung unserer Fans und der gesamten SKN-Familie.“

