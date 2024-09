In der 7. Runde der ADMIRAL 2. Liga gastiert die SV Guntamatic Ried am Sonntag, dem 22. September, beim SKU Amstetten. Ankick zur Matinee ist um 10:30 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER). Das letzte Aufeinandertreffen in Amstetten blieb nicht nur den anwesenden Fans, sondern auch der Mannschaft in bleibender Erinnerung. Durch zwei späte Treffer von Mark Grosse konnten die Innviertler einen 3:2-Auswärtssieg feiern. Damit sind die Wikinger in Pflichtspielen gegen den SKU Amstetten mit fünf Siegen und einem Unentschieden ungeschlagen.

Erzielte gegen den SKU Amstetten sein Premierentor im Dress der SV Guntamatic Ried und will sich auch diesen Sonntag offensiv in Szene setzen: Wilfried Eza.

"...werden jeden unserer Fans vor Ort brauchen, um uns wieder gemeinsam den Sieg zu erarbeiten"

Sein erstes Tor für die Rieder erzielte damals Wilfried Eza, der durch einen Abstauber zum 1:0 traf. „Es war ein schwieriges Spiel, aber ich war damals sehr froh über meinen Treffer“, betont Wilfried Eza. Auch für das Spiel am Sonntag sieht er seine Mannschaft gewappnet: „Wir sind im Training sehr fokussiert, um am Sonntag im Vergleich zum Voitsberg-Spiel einen draufzulegen. Wir sind bereit und ich hoffe, dass wir gegen Amstetten wieder drei Punkte holen können.“

Auch SVR-Cheftrainer Maximilian Senft weiß noch genau, wie das letzte Spiel im Amstetten abgelaufen ist: „Ich erinnere mich gerne an das letzte Auswärtsspiel gegen Amstetten zurück. Es war ein Abnutzungskampf, in dem wir durch ein starkes Finish gemeinsam mit unseren Fans das Spiel gedreht haben. Amstetten ist diese Saison sehr gut mit zehn Punkten aus vier Spielen gestartet. Sie haben den Last-Minute-Fluch der letzten Saison trotzdem noch nicht ganz ablegen können. Das Spiel am Sonntag wird ähnlich schwierig wie letzte Saison. Wir werden jeden unserer Fans vor Ort brauchen, um uns wieder gemeinsam den Sieg zu erarbeiten.“

Die SV Guntamatic Ried trennte sich in der vergangenen Runde der ADMIRAL 2. Liga zuhause von Voitsberg mit einem 0:0. Die Innviertler sind mit 16 Punkten ungeschlagen und ohne Gegentreffer Tabellenführer. Das Spiel von Amstetten bei Rapid II musste aufgrund der Witterung verschoben werden. Die Niederösterreicher nehmen mit zehn Punkten den siebten Tabellenplatz ein.

Personalsituation: Saliou Sane und Philipp Pomer sind mit Rückenproblemen fraglich. Dominik Stöger ist weiterhin in Reha.

Das letzte Aufeinandertreffen: Die SV Guntamatic Ried und Amstetten trafen zuletzt in der 25. Runde der vergangenen 2. Bundesliga-Saison am 26. April 2024 in Ried aufeinander. Ried siegte mit 3:0. Für die Treffer sorgten Ante Bajić (9.) und Philipp Pomer (22., 33.).

Die Zahlen zum Spiel: Die SV Guntamatic und Amstetten standen sich in der 2. Bundesliga bisher sechs Mal (2018-20 und 2023/24) gegenüber. Fünf Mal siegte Ried, ein Spiel endete Unentschieden bei einer Gesamttordifferenz von 15 zu 5 für die Innviertler.

Fotocredit: SVR/Schröckelsberger