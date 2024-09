Verspätete Rückkehr aus der Länderspielpause: Nachdem das Auswärtsspiel des FC Liefering - wie andere Partien in der zweithöchten Spielklasse - in der Vorwoche witterungsbedingt abgesagt werden musste, geht’s nun endlich wieder in der ADMIRAL 2. Liga zur Sache. Der Gegner am Sonntag an Spieltag 7 heißt dabei SV Horn und liegt mit zwei Punkten Rückstand direkt hinter den Jungbullen auf Rang zwölf (12:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). In fünf Partien mussten sich die Niederösterreicher bislang vier Mal geschlagen geben.

Phillip Verhounig (Mitte) und der FC Liefering peilen am Sonntag zur Mittagszeit den zweiten Saisonsieg an.

"...rechnen damit, dass sie uns immer wieder tief verteidigen werden"

Ein Großteil der Jungbullen war diese Woche in der UEFA Youth League gefordert, wo man mit einem 3:2-Sieg gegen Sparta Prag erfolgreich war – ob nun die gesammelte Spielpraxis als Vorteil oder die Mehrbelastung als Nachteil überwiegt, wird sich erst herausstellen müssen.

FC Liefering-Trainer Daniel Beichler: "Horn ist eine Mannschaft, die bisher unter ihren Möglichkeiten gespielt hat und oftmals auch den Spielverlauf gegen sich hatte. Wir rechnen damit, dass sie uns immer wieder tief verteidigen werden und dann versuchen, mit einem schnellen Umschaltspiel torgefährlich zu werden. Wir müssen am Sonntag richtig auf der Hut sein! Nach fünf gespielten Partien denke ich, dass unsere jungen Burschen langsam in der Liga angekommen sind und wissen, worauf es ankommt. Jetzt wird es Zeit für den ersten Heimsieg der Saison!"

Personalsituation: Rüstü Erdogan, Elione Fernandes-Neto und Rocco Zikovic fallen verletzungsbedingt aus.

Fotocredit: FC Liefering via Getty